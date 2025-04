Sito di escort regala abbonamento all’Athletic Club Palermo per la promozione in serie D

Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi. Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, ai giocatori e allo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo, alla fine della partita giocata in casa Stadio Salvatore Favazza di Terrasini (Palermo) contro il Partinicaudace.

All’interno della busta, un regalo da parte dello sponsor Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, che dal 2024 sostiene il Club: l’abbonamento Premium Membership a vita per tutti i giocatori e membri dello staff nero rosa di Prima Squadra come riconoscimento per la promozione in Serie D.

Una domenica memorabile, dunque, per l’Athletic Club Palermo, che ha festeggiato la storica promozione con questa sorpresa inaspettata: Vedere le facce divertite e sorprese dei giocatori per questo regalo è un altro dei momenti che ricorderò di questa stagione – commenta il Presidente Gaetano Conte – Con questa ultima partita abbiamo concluso un campionato che resterà nella storia, dal 2016 sognavo di portare questa società in Serie D. Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto al nostro fianco tra gli sponsor anche Escort Advisor che ci ha sempre fatto sentire il proprio sostegno.

La consegna si è svolta davanti al pubblico di casa, tra l’entusiasmo dei tifosi e l’allegria dei protagonisti della stagione: Il supporto di Escort Advisor nel corso della stagione è stato importante –spiega Giampiero Clemente, direttore sportivo dell’Athletic Club Palermo – Nel tempo si è costruito un binomio vincente con Escort Advisor che ha creduto in noi già nello scorso campionato e quest’anno ci ha accompagnato nella splendida cavalcata fino alla Serie D. Questo regalo ha sorpreso tutti e dimostra quanto lo sponsor sia vicino alla squadra.

Il Club, reduce da una stagione brillante, ha dominato la classifica, guadagnandosi il passaggio in serie D e contraddistinguendosi per una forte passione e dedizione: Vogliamo celebrare questo traguardo straordinario con un gesto concreto – dichiara Mike Morra, Ceo di Escort Advisor – Siamo orgogliosi di aver accompagnato la squadra in questa stagione veramente eccezionale e che finirà nella storia. Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo: giocatori e staff, potranno vedere in maniera illimitata tutti i contenuti presenti sul nostro sito.

La Premium Membership, infatti, consente di sbloccare tutti i contenuti e profili pubblicati su Escort Advisor, senza limitazioni. I giocatori hanno accolto tra risate ed esultazione il regalo: Questa sorpresa a fine partita ci ha spiazzati – conclude David Valença, capitano della squadra – Un altro sorriso in un’annata grandiosa che ricorderemo per sempre.