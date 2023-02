Artem di Mare Fuori: “Napoli è piena di talenti, uno scugnizzo può conquistare il mondo”

E’ conosciuto come Pino ‘o pazzo nella serie Mare Fuori ma nella realtà è Artem, un ragazzo di origini ucraine cresciuto ad Afragola, che anche nella vita reale ha avuto un’adolescenza difficile ma è riuscito a riscattarsi divenendo un simbolo di speranza per i ragazzi della sua Napoli.

Pino di Mare Fuori è Artem: “Napoli è piena di talenti”

“Fino a qualche anno fa stavo sul marciapiede del mio quartiere e il cinema mi ha salvato la vita. Sul marciapiede capitano tantissime cose e quindi non sai cosa ti aspetta. Mare Fuori è l’esempio dei ragazzi di strada, io sono l’esempio di un ragazzo di strada che ce l’ha fatta perché ho sempre avuto una visione e la protezione di Dio” – ha raccontato l’attore nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno.

Stava per lasciare la sua città partendo per Londra quando ha ricevuto quella telefonata che gli ha cambiato la vita: “All’improvviso mi chiamano per dirmi che c’erano gli ultimi casting. Mi presento e il regista mi dice che sono stato preso. La vita è meravigliosa”.

“Voglio ringraziare una persona che mi ha dato la vita: mia mamma. Ringrazio anche un’altra persona, Gioia D’Ambrosio, che durante tutti questi anni mi ha protetto e mi ha aperto gli occhi su un sacco di situazioni, ha trasformato un ragazzino in un uomo. Io sono grato a queste due donne ma soprattutto a Dio perché Lui è grande”.

Una storia di speranza e di riscatto, la sua, che accomuna il suo passato a quella di tanti giovani della città: “A Napoli ci stanno migliaia di talenti, ragazzi che sognano di giocare in serie A, di suonare su un palco, di recitare in una serie come la mia. Io sono convinto che uno scugnizzo con la testa sulle spalle può conquistare il mondo”.