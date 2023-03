VIDEO/ Crescentini lascia Mare Fuori e abbraccia tutti: “Mi mancherete. Grazie Napoli”

E’ stata una delle protagoniste indiscusse delle prime tre stagioni ma, dopo la puntata di ieri, Carolina Crescentini, la dolce e amatissima direttrice Paola di Mare Fuori, lascia definitivamente la serie. Proprio ieri, su Rai 2, è andata in onda la puntata che la vede varcare la soglia dell’IPM, dopo essere stata destituita dal suo incarico, e soltanto poche ore fa la stessa attrice ha confermato l’uscita di scena pubblicando un commovente video girato a fine riprese.

Carolina Crescentini dice addio a Mare Fuori: la “direttrice” lascia la serie

Nel corso della terza stagione, la morte di Viola crea scompiglio nel carcere e fa emergere la vera natura di Sofia: non è un’educatrice ma una agente sotto copertura giunta all’IPM per una valutazione. Sarà lei a prendere il posto della direttrice Paola che viene trasferita ad Ancona per un nuovo incarico.

Di qui l’emozionante scena del saluto, quando Paola, poco prima di lasciare l’istituto, viene colta di sorpresa dai giovani detenuti e dai suoi colleghi che, in lacrime, tra abbracci e promesse, le dicono addio, omaggiandola con un nuovo e simpatico bastone.

Una scena che, stando al video diffuso dall’attrice, non sembra lontana da quanto accaduto sul set, subito dopo la fine delle riprese della puntata: Carolina Crescentini è stata inondata d’affetto dai suoi colleghi che hanno accolto la sua uscita di scena con un caloroso applauso e un fascio di fiori.

La Crescentini si è lasciata andare ad una catena di abbracci a partire dal regista, Ivan Silvestrini, passando per gli attori del cast, da Carmine Recano (il comandante Massimo) a Maria Esposito (Rosa Ricci) passando per Domenico Cuomo (Cardiotrap), Kubra (Kyshan Wilson), Nicolò Galasso (Gaetano ‘o pirucchio).

“Divertimento, lacrime vere. Questa secondo me è la stagione più straziante di Mare Fuori. Grazie alla Rai e a Picomedia per questa avventura meravigliosa. A Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa e grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona” – è il commento dell’attrice.