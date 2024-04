Brindisi-Turris, senza tifosi ospiti. La proposta dei supporters: “Maxischermi al Liguori per tifare la squadra”

La Turris senza i suoi tifosi in quel di Brindisi. La notizia arrivata nella giornata di ieri come un fulmine a ciel sereno ha rivoltato una piazza intera che per un’assurda limitazione si vede impossibilitata a seguire i propri calciatori nella trasferta più importante della stagione. Gli uomini di Menichini hanno 90 minuti per salvarsi, tante le combinazioni a favore, oltre la vittoria (che darebbe certezza assoluta), ma nulla è semplice, servirà una prestazione importante per i corallini. Nel mentre in quel di Torre del Greco c’è aria di rivolta e nelle ultime ore tra i tifosi è spuntata la volontà e la richiesta di un maxi schermo al Liguori.

Maxischermi al Liguori, la proposta dei tifosi della Turris per sabato pomeriggio

Sabato pomeriggio la Turris si gioca tutto, dopo aver fallito il match-point salvezza domenica scorsa contro il Monterosi, gli uomini di Menichini sono chiamati a non sbagliare anche stavolta, col Brindisi però servirà una prestazione super. La mancanza dei tifosi corallini è una grave e seria perdita, per una motivazione infima, dove non c’entrano le bottigliette lanciate al Liguori domenica scorsa e nemmeno qualche particolare comportamento della tifoseria della Turris. Nel mentre a Torre del Greco si studia un modo per supportare tutti assieme i corallini.

La proposta dei tifosi nelle ultime ore è quella di aprire il Liguori con dei maxischermi sul prato, seguendo così la partita come spesso si è fatto negli ultimi anni in Italia. Un’iniziativa che Vesuvio Live approva in pieno e promette massimo aiuto per portare avanti questa bella iniziativa che aiuterebbe a compattare il pubblico. D’altro canto le tempistiche sono molto strette, visto che il calcio d’inizio sarà tra poco più di 48 ore e il meteo non promette nulla di buono. In ogni caso, se ci saranno aggiornamenti in merito saremo i primi darveli oltre a riparlarne anche domani dalle 12:30 nello speciale di Turris Live in vista della partita.