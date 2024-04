La Turris è salva direttamente se: tutte le combinazioni per evitare i play-out

Il giorno dopo è sempre quello più amaro, la Turris ieri sera in uno stadio Liguori infiammato sciupa il primo match point salvezza sbattendo sul muro del Monterosi chiudendo la sfida per 0-0. Festa salvezza rimandata quindi, nonostante tutti i risultati favorevoli dagli altri campi. Un’altra settimana quindi di tensioni e paure per i tifosi corallini, che ieri hanno risposto presente regalando ai propri calciatori una cornice di pubblico meravigliosa. Deluso ma non affranto anche il tecnico Leonardo Menichini, che ha promesso una grande partita in quel di Brindisi, dove servirà una Turris perfetta.

La Turris è salva se… tutte le combinazioni

Potenza, Catania, Turris, Monopoli, Virtus Francavilla e Monterosi. Sono queste le squadre da osservare sabato prossimo. La Virtus Francavilla è certa di giocare il play-out ma deve capire ancora contro chi. Il Monterosi cerca di rientrare per giocarsi il play-out contro la sedicesima (attualmente non si giocherebbero per i 9 punti di differenza). Tanta confusione invece tra i corallini, Monopoli, Catania e Potenza, le combinazioni sono davvero tante per vedere i corallini salvi senza passare per i play-out.

SE LA TURRIS VINCE

La Turris in caso di vittoria in quel di Brindisi sarà salva senza passare per i play-out con qualunque combinazione dagli altri campi.

SE LA TURRIS PAREGGIA

– È salva se Potenza e Catania perdono, il Monopoli vince e il Monterosi perde o pareggia (salvi per la classifica avulsa che vedrebbe la Turris in testa);

– È salva se Potenza e Catania perdono e il Monopoli non vince (salvi per classifica avulsa con Turris in testa);

– È salva se Monopoli e Monterosi non vincono;

– È salva se Potenza perde, Catania e Monopoli vincono e il Monterosi pareggia o perde;

– È salva se Catania perde, Potenza vince, Monopoli e Monterosi perdono o pareggiano;

– È salva se Potenza perde, Catania vince e Monopoli pareggia o perde.

– Non è salva se il Potenza e il Monopoli vincono e il Catania pareggia (nella classifica avulsa la Turris sarebbe sotto per la differenza reti generale).

SE LA TURRIS PERDE

– È salva se Monopoli non vince e il Monterosi perde.