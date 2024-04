La Turris sciupa il primo match-point salvezza: con il Monterosi finisce 0-0

La Turris pareggia 0-0 contro il Monterosi e si brucia il primo match-point salvezza. Nonostante l’inferiorità numerica degli ospiti e i risultati favorevoli, gli uomini di Menichini non riescono a segnare e ora tutti i giochi si decideranno settimana prossima.

La cronaca di Turris-Monterosi

La prima frazione è molto combattuta, le due squadre hanno paura di scoprirsi e tendono a fare uno sterile giropalla. La prima occasione arriva al 22’ con Jallow che lanciato a rete dopo una splendida cavalcata viene fermato da Forte che con il corpo devia il pallone. Il Monterosi si chiude ma la Turris non trova spazi. Prima dell’intervallo ci prova Scaccabarozzi direttamente da calcio piazzato ma il pallone esce alla sinistra del portiere ospiti. Mentre il Monterosi solo prima del duplice fischio prova a farsi vedere ma Eusepi viene fermato in fuorigioco.

La ripresa si apre con il Monterosi ad un passo dal gol con Mbende che di testa da corner centra la traversa. Sul prosieguo Saccani guadagna un fallo e fa respirare i suoi. Al 67’ la svolta, Bittante atterra Nicolao, l’arbitro non ha dubbi e espelle il calciatore per doppia ammonizione. Menichini nel mentre cala l’asso pesante con Maniero che prende il posto di De Felice mentre in difesa Esempio prende il posto di Cocetta. Minuto 71 ci prova Casarini ma la palla finisce alta. I corallini provano il forcing senza successo, il Monterosi si chiude bene e respinge ogni attacco. Al 78’ Nicolao ha la chance ma il suo sinistro al volo finisce sul fondo. Anche Giannone in campo nel finale per Pugliese con la Turris a totale trazione offensiva. All’89’ ci prova Giannone su punizione ma palla alta. Nel finale tra risse e sette minuti di recupero la partita si chiude sullo 0-0, si decide tutto a Monterosi.