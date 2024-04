VIDEO/ A vincere sono sempre i tifosi: il Liguori è uno spettacolo per la sua Turris

La delusione per il risultato ma l’emozione per lo spettacolo che ha riservato il Liguori di questa sera. I quasi 2500 accorsi all’impianto di Viale Ungheria hanno dimostrato il massimo dell’amore e del supporto per i propri colori. Torre del Greco ha risposto presente per la sua Turris ma non è bastato. Adesso mancano solo novanta minuti (si spera) per gli uomini di Leonardo Menichini, in quel di Brindisi i corallini dovranno fare i punti per assicurarsi la salvezza senza passare per i tanto temuti play-out.

Un Liguori biancorosso, i tifosi della Turris sono uno spettacolo

Un Liguori che ribolle di passione, quello visto per la sfida della Turris contro il Monterosi. Il pareggio è la grande delusione, ma lo spettacolo negli attimi prima e durante i novanta minuti e da categoria superiore. Torre del Greco ha risposto presente con una serie di coreografie da brividi, la spinta dei tifosi è stata l’arma che la Turris doveva sfruttare per caricarsi ancora di più. Con il pareggio odierno ogni discorso salvezza è rimandato all’ultima giornata, in quel di Brindisi, dove i tifosi corallini (in caso di nessuna limitazione) risponderanno nuovamente presente.

Il Liguori ha omaggiato i suoi beniamini con una coreografia da brividi con la tribuna a sventolare bandiere bianche e rosse per rappresentare i colori della Turris, regalando un colpo d’occhio spettacolare. Poco dopo il fischio d’inizio è stato invece il turno della Curva Vesuvio, stendardi bianchi e rossi e uno striscione che recita “Solo per i nostri colori”. Mentre sui distinti, eccezionalmente aperti ai tifosi di casa dopo i zero biglietti venduti riservati ai tifosi ospiti è sorto un lungo striscione, fissato nel pre-partita a caricare i calciatori corallini con un messaggio da brividi: “Bandiere al vento… ora è il vostro momento!”.