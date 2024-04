I tifosi della Turris non potranno seguire la propria squadra del cuore a Brindisi, in quella che sarà – playout permettendo – l’ultima trasferta stagionale. L’ufficialità dell’ennesima ingiustizia subita dai supporters corallini di Torre del Greco dovrebbe arrivare dopodomani, venerdì 26 aprile, alla vigilia della partita.

Brindisi-Turris, trasferta vietata: venerdì attesa l’ufficialità dell’ennesima ingiustizia stagionale

Ancora una volta un divieto imposto non si sa bene in base a quali motivi di ordine pubblico, impedirà agli uomini di Menichini di avere la spinta del proprio popolo lontano dalle mura amiche.

Dopo il deludente pareggio casalingo di domenica scorsa contro il Monterosi Tuscia, la Turris sarà costretta a vincere per essere certa della matematica salvezza. Sabato pomeriggio, Esempio e compagni saranno però costretti a giocarsi la permanenza in Serie C senza avere alle spalle i propri appassionati sostenitori, che nonostante la stagione complicata non hanno mai fatto mancare il proprio apporto.

Per la cronaca, lo stadio Fanuzzi di Brindisi può ospitare 4.584 unità, di cui 500 sarebbero destinate ai tifosi ospiti. Sarebbero, perché il 27 aprile prossimo quei posti rimarranno desolatamente vuoti, in virtù di una politica preventiva senza senso e che sta sempre più distruggendo il vero senso di questo sport.