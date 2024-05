“Sono le 22,37 del 4 maggio 2023: il Napoli torna a vincere lo scudetto 33 anni dopo l’ultimo conquistato da Diego Armando Maradona e compagni”. È passato già un anno. Incredibile come vola il tempo. Sembra ieri, ed io posso percepire sulla pelle ancora i brividi di quella notte.

Eterna, infinita, indescrivibile. Magica. Si, perché la città tornò ad esserlo davvero. Fu la festa di una generazione cresciuta nel mito dei due trionfi a cui non era riuscita ad assistere perché troppo piccola, o in alcuni casi neanche nata. Fu la gioia di chi invece ce l’aveva fatta, a viverli tutti.

Bello come un film: un anno fa il terzo scudetto. E Napoli tornò ad essere Magica

Fu l’emozione dei milioni di turisti che si riversarono estasiati per i vicoli dei quartieri popolari. Un tripudio di vessilli azzurri che illuminarono le tenebre oscure di una terra dannata ma viva, che non vedeva l’ora di far emergere dalle viscere la lava ribollente dell’estasi e della rivalsa.

Fu il trionfo di una squadra meravigliosa, condotta da un sergente controverso e fermo, via via innamoratosi dell’idea di essere parte di una storia indelebile. Una favola da farci un libro per bambini, mitologica. Estrema come i paradossi vivi nell’animo di un popolo ribelle, a volte scorretto, balordo, unico.

Fu la festa di Diego, che non passa mai neanche davanti alle vittorie altrui. Perché non può, perché è qui. Ancorato in questo porto, senza possibilità di buttar via gli ormeggi.

Napoli Magica, un anno dopo.