Il Napoli sprinta per Pioli, l'offerta è stata fatta

Secondo La Repubblica sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore della SSC Napoli. A quanto pare, Antonio Conte avrebbe definitivamente rifiutato il ruolo offertogli da Aurelio De Laurentiis, poco convinto dalla possibilità di essere effettivamente leader tecnico senza influenze esterne. Il patron avrebbe così virato sul rossonero, indicato anche dai bookmakers come il prescelto.

Il Napoli ha scelto: “Pioli prossimo allenatore dopo il ‘no’ di Conte”: i dettagli della trattativa

Anche La Gazzetta dello Sport punta forte sul rossonero: “Pioli è il prescelto, perché convince tutti all’interno della società. Ha esperienza in Italia e adesso anche a livello internazionale, sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori”.

“È un vincente, perché due stagioni fa fu protagonista di una straordinaria rimonta ai danni dell’Inter che gli permise di festeggiare il suo primo scudetto da allenatore. E poi è “aziendalista”, cosa tutt’altro che secondaria in questo momento storico e molto importante per De Laurentiis, come dimostrano le parole rilasciate dallo stesso presidente sul palco del cinema Metropolitan di Napoli giovedì sera, nell’introdurre l’anteprima del film scudetto”.

Stefano Pioli nuovo allenatore della SSC Napoli: contratto, durata, ingaggio

Le ultime indiscrezioni raccolte parlano chiaro: Stefano Pioli potrebbe firmare con la SSC Napoli un contratto su base biennale con opzione per il terzo anno: lo stipendio si aggirerebbe attorno ai 4,5 milioni netti a stagione. Attualmente il tecnico percepisce al Milan circa 4,1 milioni di euro netti.