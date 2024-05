Pioli vicino al Napoli, gli esiti delle sue ultime esperienze: ben 4 fallimenti in 10 anni

Stefano Pioli avrebbe sorpassato Antonio Conte nelle preferenze di Aurelio De Laurentiis come prossimo allenatore del Napoli. Dopo settimane di trattative, quando sembrava mancare soltanto la firma del tecnico leccese, il patron azzurro ci avrebbe ripensato proprio sul proverbiale più bello.

Pioli vicino a essere il nuovo allenatore del Napoli

Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate anche dai quotidiani che sono storicamente più all’interno di determinate dinamiche di reti e conoscenze, come Sky Sport e La Gazzetta dello Sport. In particolare la rosea ha scritto che il profilo del tecnico emiliano sarebbe particolarmente appetibile per De Laurentiis poiché “Sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori. È un vincente, perché due stagioni fa fu protagonista di una straordinaria rimonta ai danni dell’Inter che gli permise di festeggiare il suo primo scudetto da allenatore. E poi è aziendalista, cosa tutt’altro che secondaria in questo momento storico e molto importante per De Laurentiis”.

Un ragionamento che lascia intendere un allontanamento dall’idea Conte a causa del suo possibile integralismo tattico ed una fedeltà al modulo con tre difensori centrali. In tal senso, il Calcio Napoli sarebbe piuttosto impreparato in partenza, dovendo dunque fare una campagna acquisti mirata. Pioli al contrario di adatterebbe agli uomini che ci sono in rosa, ai quali ovviamente saranno aggiunti elementi in grado di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.

Le esperienze in Serie A di Pioli tra esoneri e dimissioni

Sul profilo vincente, in realtà, qualche dubbio permane: alla vittoria dello Scudetto con il Milan fanno da contraltare le esperienze finite male con tutte le ultime squadre allenate in Serie A: esonerato dal Bologna, esonerato dalla Lazio, esonerato dall’Inter, dimissionario con la Fiorentina a causa dei risultati scadenti.