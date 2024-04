A sorpresa è tornato a parlare alla vigilia di una partita il tecnico del Napoli Fancesco Calzona. Come ha sottolineato Nicola Lombardo, è stata una richiesta esplicita dell’allenatore quella di tenere una conferenza stampa chiarificatrice. Calzona è apparso schietto e diretto, come del resto è stato fin dall’inizio del proprio mandato.

VIDEO/ Calzona: “Ci è mancata la voglia di non subire gol. Abbiamo migliorato tanti dati”

Si è assunto le responsabilità del momento, ma allo stesso tempo ha esortato la squadra a fare lo stesso: “In campo ci vanno loro – ha dichiarato – e tutti si devono sentire addosso il peso di una sconfitta”.

“Io non ci sto assolutamente a finire questa annata così. Dopo un inizio settimana di scoramento, ho visto la squadra concludere bene questi giorni di allenamento. Andremo in ritiro da stasera perché è necessario fare gruppo in un momento così complicato”.

“A fine anno tireremo le somme, ma siamo migliorati sotto tanti punti di vista. Ovviamente parlo di quando siamo in possesso palla, perché quando non abbiamo il pallino del gioco iniziano i problemi. Il presidente è sempre stato molto carino con me, mi è sempre stato vicino. Siamo dei professionisti, veniamo pagati molto bene per fare questo lavoro, quindi dobbiamo sopportare le critiche quando arrivano”.

Queste sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Calzona: domenica gli azzurri affronteranno la Roma allo stadio Diego Armando Maradona.