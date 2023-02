‘O Mar For sbarca a Sanremo, i ragazzi del cast canteranno la sigla: “Che emozione”

E’ iniziata la settimana del Festival di Sanremo e cresce già l’attesa per i fan di Mare Fuori: nella serata di venerdì alcuni attori della serie varcheranno il palco dell’Ariston per cantare la celebre sigla. A confermarlo è Matteo Paolillo, l’Eduardo Conte della fiction nonché autore e interprete della canzone ‘O Mar For. Per il gran finale, invece, è attesa Luisa Ranieri.

A Sanremo i ragazzi di Mare Fuori, Matteo Paolillo: “Canteremo la sigla”

“Cantare a Sanremo è un’emozione enorme. Avevo in programma di riprendere a fare concerti ma non immaginavo di ritrovarmi direttamente sul palco dell’Ariston” – rivela Matteo Paolillo in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Il cast sarà ospite della prestigiosa rassegna musicale durante la serata delle cover. In molti sono già arrivati a Sanremo nei giorni scorsi come confermato dagli scatti diffusi sui social. Tra loro ci sono Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo, ‘o chiattillo), Valentina Romani (Naditza), Maria Esposito (Rosa Ricci), Giacomo Giorgio (Ciro) e Matteo Paolillo (Edoardo Conte). Non si sa se con loro ci saranno altri membri del cast: pare che dovrebbe esserci Carolina Crescentini (Paola Vinci) ad accompagnarli.

Non solo promuoveranno il lancio della nuova serie su Rai 2 (già disponibile con i primi sei episodi su Rai Play) ma si esibiranno tutti insieme con la celebre sigla ‘O Mar For. Sarà proprio Paolillo la voce portante del gruppo durante l’esibizione con il suo brano, nato per puro caso: “L’ho scritto un po’ per gioco mentre giravamo la prima serie. L’ho inviato a vari amici del cast su whatsapp ed è arrivato anche al regista. Gli è piaciuto e l’ha scelto”.