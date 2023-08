Napoli tra le mete più amate d’Europa: è l’unica città italiana nella Top 5 dell’estate

Napoli raggiunge un nuovo record dal punto di vista turistico: stavolta ad incoronarla è Flixbus, la società di autobus low-cost tra le più affermate al mondo, che analizzando i dati del traffico ha collocato la città partenopea tra le mete più gettonate del continente dell’estate 2023.

Napoli da record: è tra le mete più amate dell’estate per Flixbus

Napoli continua ad affascinare i viaggiatori di tutto il mondo e raggiunge un nuovo primato a livello europeo, imponendosi come unica località italiana fra le prime cinque destinazioni costiere del continente. Si attesta, dunque, come l’unica città d’Italia che ha letteralmente incantato i tanti viaggiatori di Flixbus che hanno scelto di raggiungerla attraverso i popolari autobus.

Alla luce di questo successo, non è un caso che la società per promuovere la nuova campagna, intitolata More life in real life, abbia puntato proprio sul capoluogo campano, incentrandola sulle esperienze dei turisti giunti in città per trascorrere le loro vacanze.

La campagna, in onda fino a dicembre, è fondata sulla programmazione di uno spot in quattro formati, girato fra alcuni luoghi iconici d’Italia, fra cui svariate location partenopee. Per restituire fedelmente lo spirito di Napoli attraverso gli occhi dei viaggiatori, il filmato è stato prodotto senza sceneggiatura, coinvolgendo persone reali durante le loro esperienze di viaggio.

“Non possiamo descrivere il gusto, la magia, la spensieratezza, le emozioni di un ricordo appena costruito, ma possiamo fartelo scoprire” – recita la voce di sottofondo mentre scorrono le immagini del centro storico, tra pizze, sfogliatelle e spremute a cosce aperte, mare, Vesuvio e tanto altro.

Lo spot è programmato su 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia, su social media e su piattaforme come Netflix, YouTube e Twitch, e viene trasmesso in luoghi di grande afflusso in 10 città italiane. La varietà dei canali coinvolti rispecchia la volontà, da parte di FlixBus, di valorizzare al meglio l’esperienza napoletana sia presso un pubblico altamente digitalizzato sia presso persone meno avvezze ai nuovi media.