Meraviglia a Napoli, Mondadori apre sotto la Galleria: sarà la libreria più grande d’Italia

Mondadori ha comunicato l’apertura di un nuovo store nella città di Napoli che sorgerà all’interno della maestosa Galleria Umberto I: sarà la libreria più grande d’Italia, come annunciato dal gruppo attraverso un video diffuso sui social.

Napoli, Mondadori nella Galleria: è la libreria più grande d’Italia

“Sarà vero? La più grande libreria d’Italia, ecofriendly, smart e young a Napoli? Sì! Con 148 mila titoli in 1000 mq di cultura, nel cuore della cultura. We love Napoli, join the new book lifestyle” – si legge nel filmato diffuso dalla Mondadori MA Bookstore su Tik Tok, girato all’interno della Galleria partenopea.

Proprio lì sono già stati affissi i manifesti sulle vetrine del locale che ospiteranno l’enorme luogo di cultura, di oltre 1000 mq e con tantissimi libri da sfogliare. Al momento non è stata ancora resa nota la data di apertura che, tuttavia, dovrebbe essere imminente. Si tratta del secondo Mondadori MA Bookstore in città, dopo quello di via Luca Giordano al Vomero.

Una notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti cittadini che, ormai da anni, lamentano le continue aperture di catene di fast food in centro, a discapito della tradizione e dell’essenza partenopea di alcuni luoghi, ma che stavolta potranno assistere alla nascita di un polo culturale d’eccezione, nonché il più esteso dell’intera Nazione.

Un’apertura che rappresenta anche una sorta di riscatto per la città che, negli ultimi mesi, ha subito una vera e propria crisi dal punto di vista culturale, con la chiusura di diversi luoghi storici, tra librerie e sale cinematografiche.

Mondadori sorgerà proprio a pochi passi dal punto vendita di Starbucks, il primo aperto a Napoli proprio all’interno della Galleria Umberto, in una posizione strategica, così da attirare l’attenzione dei più giovani.