A Napoli riapre la Feltrinelli, più bella e con nuovi reparti: stasera c’è la grande festa

Oggi 11 luglio, a partire dalle ore 19:30, prenderà vita una grande festa a Napoli per la riapertura della Feltrinelli di piazza dei Martiri che torna ad accogliere cittadini e turisti in una libreria totalmente rinnovata. Prenderanno parte all’inaugurazione diversi autori e ospiti speciali.

Festa a Napoli: riapre la Feltrinelli di piazza dei Martiri

La libreria partenopea per antonomasia che, in oltre 20 anni, ha visto passare tra i suoi scaffali personalità della letteratura nazionale e internazionale, inizia un nuovo capitolo della sua storia presentandosi in una veste dinamica, fresca e contemporanea.

La libreria di piazza dei Martiri è pronta a regalare esperienze uniche ai lettori, riservando loro un ambiente accogliente, definito da arredi realizzati con materiali di recupero, che ospitano le proposte editoriali tematiche, e da grandi lampadari a sospensione.

Sono oltre 42 mila i titoli a scaffale, dislocati in tutto il negozio di 1.185 mq. All’ingresso il pubblico è accolto con il meglio della narrativa contemporanea, delle novità nazionali e internazionali a best-seller e long-seller. Il percorso prosegue dui due piani dove si diramano le diverse isole di cultura, settori che intersecano i generi letterari con le passioni dei lettori.

Il piano terra ospita l’International Bookshop, lo spazio di proposta con oltre 4 mila titoli interamente dedicato alla letteratura in lingua inglese, francese e spagnola. Una vera e propria oasi per gli appassionati dei libri originali, per i lettori stranieri e i turisti.

Al piano -1 c’è, invece, la Libreria dei Bambini con tante colorate e avvincenti storie per i più piccoli, dai 0 fino ai 12 anni. Tra le novità c’è anche il nuovo reparto vinili con 1.200 referenze dedicato agli appassionati di musica. Proseguendo si giunge poi alla sezione interamente incentrata sulla cultura Pop in tutte le sue varianti espressive: dal Manga al Fantasy al Comics. Il luogo ideale per i più giovani che, al suo interno, possono anche curiosare tra i suggerimenti dei Booktoker e le classifiche dei libri che spopolano su Tik Tok e Wattpad.

Il tutto accompagnato da una serie di innovazioni digitali per rendere più immediato e veloce il processo di acquisto: dalla presenza di casse self-checkout che consentono di snellire le code alla possibilità di effettuare pagamenti in mobilità direttamente al libraio. Attivo anche il servizio Whatsapp per mettersi in collegamento diretto con i librai di piazza dei Martiri.

Questa sera, dalle 19:30, le porte della grande libreria partenopea si riapriranno dando inizio ad una grande festa con tanti autori e voci del territorio. Tra i tanti ospiti presenti ci saranno Erri De Luca, Maurizio De Giovanni, Viola Ardone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco, Titti Marrone, Valeria Parrella. Per tutta la serata sarà possibile scoprire la nuova Feltrinelli al suono della musica della Brand New Swing, una formazione di cinque elementi: voce, piano, batteria, sax e contrabbasso.