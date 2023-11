È morta Marisa Jossa: l’ex Miss Italia di Napoli e mamma di Roberta Capua

È morta Marisa Jossa, modella napoletana, eletta Miss Italia nel 1959, nonché mamma della nota conduttrice, e a sua volta ex reginetta di bellezza, Roberta Capua.

Marisa, nata a Napoli nel 1938, si è spenta ieri, 19 novembre, nella sua città, all’età di 85 anni. A diffondere l’annuncio della sua morte è stata la figlia, Roberta Capua, che sui social ha pubblicato una sua foto con la frase “ciao mamma” seguita da un cuore rosso.

A soli 21 fu eletta reginetta di bellezza al concorso Miss Italia del 1959 che si tenne ad Ischia. Divenuta popolare per la sua vittoria, divenne poi un noto personaggio televisivo. Circa 27 anni dopo il suo trionfo, ad indossare la corona di “più bella d’Italia” fu la figlia, Roberta Capua.

Nel 2014 fu vittima di un grave incidente stradale: fu travolta da uno scooter mentre attraversava la strada, finendo all’ospedale Cardarelli in gravi condizioni. Un episodio che si risolse, poi, a lieto fine con le sue dimissioni.

Chi è Roberta Capua

Roberta Capua, nata a Napoli il 5 dicembre 1968, è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1986. Classificatasi seconda al concorso internazionale Miss Universo 1987, ha avviato una carriera da modella e indossatrice.

Dagli anni novanta ha intrapreso la carriera televisiva debuttando dapprima in piccoli ruoli sulle emittenti Fininvest, poi passando a Telemontecarlo e infine raggiungendo la notorietà grazie ai contenitori mattutini Rai, In famiglia e Unomattina.

Dal 2004 è tornata in Mediaset, lavorando per due edizioni a Buona Domenica e conducendo programmi come Tutti pazzi per i reality e la prima serata di Sei un mito. Roberta Capua è anche la vincitrice della 1ª edizione del famoso programma culinario Celebrity MasterChef Italia del 2017.