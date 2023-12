Per chi si sta chiedendo che tempo farà durante il ponte dell’8 dicembre la risposta sembra tutt’altro che positiva: stando alle previsioni meteo è in arrivo nel nostro paese un vero e proprio ciclone dell’Immacolata che causerà, temporali a Napoli e nel Vesuviano, con piogge previste anche a Torre del Greco dove è in programma la tradizionale processione.

Meteo 8 dicembre, ciclone Immacolata: temporali a Napoli e Torre del Greco

In Campania il maltempo è già esploso dalle prime ore del mattino di oggi, sulla scia dell’allerta già diramata dalla Protezione Civile regionale che resterà in vigore fino alle ore 6 di domani, 6 dicembre. La situazione, tuttavia, potrebbe addirittura peggiorare nei prossimi giorni, a ridosso del fine settimana dell’Immacolata.

La giornata di venerdì, infatti, stando alle stime de Il Meteo, sarà caratterizzata da un forte maltempo, piogge abbondanti e temporali a causa dell’avanzata di un ciclone che colpirà soprattutto le zone del Centro e del versante tirrenico.

Nello specifico, a Napoli, dopo un giovedì soleggiato, si prevede il ritorno del maltempo proprio sul finire della settimana, a partire da venerdì. Le precipitazioni interesseranno il territorio partenopeo anche nella giornata di sabato, lasciando poi spazio ad un lieve miglioramento tra domenica e lunedì.

Brutte notizie, dunque, anche per i cittadini di Torre del Greco e tutti i devoti dell’Immacolata che molto probabilmente si ritroveranno a fare i conti con la pioggia nel giorno dedicato alla Vergine Maria, nonché festa profondamente sentita dalla popolazione torrese.

La festa dell’Immacolata a Torre del Greco

L’8 dicembre è per tutti gli italiani la festa dell’Immacolata Concezione, ma per il popolo torrese è molto di più. Un legame profondo che trae origini nell’antichità, precisamente nel 1861, quando Torre del Greco, dall’8 al 31 dicembre, fu letteralmente devastata da una eruzione di tipo effusivo-esplosivo, accompagnata da un terremoto

Gli storici raccontano, che i torresi fecero voto alla Madonna Immacolata, affinché facesse cessare le calamità, promettendole di portare la sua statua in processione su un carro trionfale. Di qui la storica processione che si ripete ogni anno.

Vesuviolive.it, in collaborazione con Immacolata On Line, trasmetterà tutta la processione in diretta a partire dalle ore 8.30 fino al termine, così come fu fatto nell’edizione del 2022. Potrai seguire le immagini della festa anche sui social, in particolare sulla pagina facebook più seguita della città, Torre del Greco Vesuviolive.it.