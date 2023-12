LIVE/ Sarà Napoli-Barcellona agli Ottavi di Champions League. Il sorteggio in diretta

Dalle ore 12:00 ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta da Nyon. Non un’urna facile per il Calcio Napoli che si trova in seconda fascia (frutto del secondo posto nel girone C). Infatti la squadra di Walter Mazzarri affronterà una tra: Atletico Madrid, Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Sociedad. Stessa sorte anche per le altre italiane: anche l’Inter e la Lazio sono arrivate seconde nel proprio raggruppamento. Per gli azzurri la speranza è una tra Borussia Dortmund e Real Sociedad, anche se non sono ovviamente da sottovalutare.

Napoli – Barcellona agli ottavi di Champions League

Sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Questo il verdetto del sorteggio che ha sancito una suggestiva doppia sfida tra la capitale del Sud e quella della Catalogna, due squadre che sono estremamente legate al proprio territorio ed esprimono un senso di appartenenza che va oltre lo sport.

Gli altri accoppiamenti usciti dal sorteggio di Nyon

Questi invece gli altri accoppiamenti usciti dall’urna di Nyon. Sorride l’Inter che trova l’Atletico Madrid dell’ex Simeone. Male invece per la Lazio di Maurizio Sarri che affronta il Bayern Monaco. Ricordiamo che le sfide d’andata saranno in programma il 13-14 e 20-21 febbraio mentre il ritorno 5-6 e 12-13 marzo.

Atletico Madrid – Inter

Copenaghen – Manchester City

Bayern Monaco – Lazio

Lipsia – Real Madrid

PSV – Borussia Dortmund

Paris Saint Germain – Real Sociedad

Porto – Arsenal