Pizza e street food napoletano protagonisti a Sanremo: la nostra cucina incanta tutti

La pizza e le eccellenze dello street food napoletano saranno protagoniste al 74esimo Festival di Sanremo: le prelibatezze della tradizione partenopea delizieranno personaggi dello spettacolo, giornalisti e celebrità internazionali tra le sale dell’incantevole Villa Ormond.

Pizza e street food napoletano al Festival di Sanremo

Da lunedì 5 a venerdì 10 febbraio la cucina napoletana sarà presente al Festival della canzone italiana grazie all’associazione Aperitivo Food & Drink e all’azienda Sapori di Napoli dello chef Gennaro Galeotafiore. All’interno degli spazi di Villa Ormond, pizzaoli, chef, influencer e blogger daranno il via all’evento legato alla prestigiosa kermesse dedicata alla canzone italiana.

“Siamo orgogliosi di portare i nostri prodotti e la nostra tradizione culinaria in una manifestazione importante come il Festival di Sanremo, dove già in passato abbiamo rappresentato la cucina della nostra Regione. Il nostro obiettivo è promuovere la cucina partenopea in giro per l’Italia oltre ad accogliere giornalisti, attori, registi e star internazionali con i nostri prodotti” – ha dichiarato Gennaro Galeotafiore di Sapori di Napoli.

Oltre alla friggitoria napoletana, durante l’imminente edizione del Festival si terrà anche la seconda edizione del Trofeo Pizza Festival Sanremo – lanciato da Franco Buccinà insieme al pizzaiolo Francesco Fortuna e a Gennaro Galeotafiore -che porterà nella città dei fiori il meglio dei pizzaioli italiani.

Più di 40 maestri della pizza si sfideranno a colpi di impasto, gareggiando nelle categorie Pizza Classica, Pizza Contemporanea, Arte Pizza, Pizza Gourmet, Pizza Gluten Free e tante altre. Sapori di Napoli quest’anno torna a Sanremo in compagnia dell’associazione Aperitivo Food & Drink con cui il prossimo mese di aprile realizzerà la seconda edizione del Campionato dell’Aperitivo.

Partner dell’evento saranno i prodotti caseari di Latticini Orchidea, la pasta artigianale di Antica Maccheroneria, le farine di Molino Naldoni, gli abiti da lavoro di Linework Group, le impastatrici IP Bake, i forni e le strumentazioni di Sacar Forni, i pomodori pelati di La Rosina, i tartufi di Sassone Tartufi, i prodotti senza glutine di Gluteno, i prodotti distribuiti da Ristorfoods, Formazione Calabria e tante altre aziende che supportano il progetto.