Beppe Vessicchio a Sanremo: il direttore d’orchestra napoletano è tornato all’Ariston

Con grande sorpresa, questa sera al Festival di Sanremo è tornato Beppe Vessicchio, il direttore d’orchestra napoletano forse più famoso e amato d’Italia, annunciato da Fiorello prima del suo arrivo sul palco dell’Ariston per dirigere l’esibizione dei Jalisse.

“Voi lo volevate e noi ve lo abbiamo portato” – ha detto Fiorello dall’esterno del teatro Ariston, presentando Vessicchio che prima dell’inizio del Festival aveva confermato la sua assenza. Una comunicazione che aveva deluso gli utenti dei social che hanno persino creato varie petizioni per avere il loro “idolo” almeno per una serata.

Un desiderio realizzato almeno per questa quarta serata: il maestro Vessicchio è tornato, infatti, a Sanremo e accompagnerà la performance dei Jalisse, al Festival dopo ben 27 anni. Nel corso di un’intervista rilasciata all’Ariston, Vessicchio aveva dichiarato la sua assenza in questa 74esima edizione della kermesse canora più importante d’Italia.

“Non ci sarò. Quest’anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival. L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Sono sincero: non mi mancherà il dirigere al festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro. Cercherò di seguirlo perché mi interessa comprendere che direzione prenderà la manifestazione”.