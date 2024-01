Vessicchio, l’annuncio che ha sconvolto i fan: “Non sarò a Sanremo e non mi mancherà”

Si avvicina l’inizio di Festival di Sanremo 2024, in programma da martedì 6 febbraio a sabato 10. Con esso anche le indiscrezioni e le prime notizie ufficiali che rimbombano su tutti i maggiori siti e social. Tra queste l’assenza del napoletano Giuseppe Vecchio: il direttore d’orchestra forse più famoso e amato d’Italia in un’intervista all’AGI ha confermato che non sarà presente a Sanremo quest’anno. La notizia è rapidamente passata sui social con gli utenti che hanno creato varie petizioni per avere il loro “idolo” almeno per una serata.

Vessicchio assente da Sanremo, le parole del maestro sono diventate virali

Nell’intervista esclusiva all’AGI il direttore d’orchestra ha spiegato i motivi dell’esclusione da questo Sanremo, spiegando che è solo per motivi lavorativi e dunque non c’è nessun caso: “No, non ci sarò. Quest’anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all’Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival. L’attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa”.

Il nativo di Napoli ha poi aggiunto con un pizzico di tristezza: “Sono sincero: non mi mancherà il dirigere al festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro. Cercherò di seguirlo perché mi interessa comprendere che direzione prenderà la manifestazione”.

Dunque come l’anno scorso Vessicchio non sarà protagonista in prima persona sul palco del Festival. A differenza del 2023 però non è prevista nemmeno la sua presenza nella città dei fiori, quando fu in Liguria per alcuni eventi pubblicitari e ospite nel salotto dei “The Jackal” per commentare le serate del Festival.