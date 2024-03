Dalla Colomba Identitaria ai gadget delle Due Sicilie: a Pasqua compra i prodotti del Sud

È sempre più importante acquistare prodotti di aziende con sede legale al Sud, specialmente se dovesse passare l’autonomia differenziata. Se oggi ci recassimo in un supermercato ci accorgeremmo, ad occhio e croce, che il 90% dei prodotti che troviamo sugli scaffali provengono da aziende con sede legale al Nord. L’effetto? Aziende che chiudono al Sud e soprattutto giovani costretti ad emigrare al Nord per lavorare. Non sono frasi fatte ma la realtà: negli ultimi 20 anni sono emigrati oltre 2 milioni di meridionali.

Pasqua con i prodotti del Sud

Per questo le associazioni meridionaliste e quelle dei neoborbonici da tanti anni si battono per sensibilizzare i cittadini a preferire prodotti meridionali, non si tratta di una battaglia contro il Nord, bensì di una legittima difesa. Un’iniziativa di qualche anno fa poi recuperata da due giovani del Sud è quella di Bottega 2 Sicilie un sito e-commerce di prodotti ed eccellenze meridionali, in riferimento soprattutto al periodo storico del Regno delle due Sicilie: ormai un brand popolare a tutti gli effetti.

Migliaia sono i prodotti che si possono trovare sul sito napoletano, anche nei periodi festivi come in questi giorni pasquali con la proposta della Colomba Identitaria dedicata all’Etna e al Vesuvio. Tantissime le offerte, da quelle artigianali, con la certezza che i prodotti appartengono ad un’azienda del Sud che si appoggia ad altre aziende del Mezzogiorno d’Italia e per lavorazione e per sede legale.

Dalla Colomba Identitaria ai gadget delle Due Sicilie

Bottega due Sicilie dal 2008 si propone come il sito e-commerce dei meridionali anche all’estero: da coloro che vogliono il caffè, il vino, ma anche sughi pronti e sott’oli. Ma ovviamente anche prodotti non commestibili come: T-shirt, polo, felpe, cravatte, orologi e tanto altro ancora: il tutto quasi sempre rappresentativo con lo stemma del Regno delle due Sicilie.

Insomma, siamo certi di una cosa: acquistando i prodotti di Bottega 2 Sicilie, ormai fornitore ufficiale dei popoli delle due Sicilie, i soldi restano al Sud e forse un giorno potranno prendere altri giovani a lavorare nei nostri territori, questo è il circolo virtuoso che bisogna creare con le aziende del Sud. Ma la campagna comprasud è una campagna che funziona? Non lo sappiamo! Certamente non è la soluzione a tutti problemi, ma sicuramente negli ultimi anni il prodotto dolciario natalizio e pasquale, artigianale, sembra il più scelto rispetto a quello industriale, infatti nei giorni successivi, rispetto agli anni precedenti, troviamo super offerte per smaltire quei prodotti.