Dal pesce alla pizza, De Palma unisce qualità e prezzo: “Siamo il ristorante del popolo”

Il Ristorante Pizzeria De Palma nasce per dimostrare anche ai più scettici che per mangiare prodotti di alta qualità non bisogna per forza svenarsi: siamo stati nel locale di viale Europa a Torre del Greco per scoprire il loro segreto.

De Palma, ristorante e pizzeria dove la qualità è accessibile

Ciro De Palma è uno chef 30 enne nato a Torre del Greco ma cresciuto professionalmente girando l’Europa con la passione in valigia, dalla Francia alla Sardegna, con grande spirito di sacrificio per intere stagioni lontano da casa. A soli 23 anni compie la scelta più coraggiosa della sua vita: aprire un locale tradizionale partendo economicamente da zero, insieme a Paola, sua compagna nella vita e, soprattutto, nella sua città dove la concorrenza nell’ambito della ristorazione non è certo scarsa.

Un ristorante storico: la struttura era nota a tantissimi come “Il Francese”, poi come “Masseria Donna Chiara”. Dopo diversi passaggi di gestione è approdato nelle coraggiose mani di Ciro e Paola: aperto il 21 aprile 2018, compirà a giorni i suoi 6 anni di attività. “L’ultima gestione era di un americano che aveva puntato sulla carne: noi abbiamo stravolto tutto con una cucina a base di pesce, recuperando anche il vecchio forno a legna per affiancarvi la pizzeria”.

Il coraggio e la determinazione si leggono anche nella scelta del nome: De Palma, il proprio cognome, come una carta d’identità. Senza svenarsi in nomi ad effetto o schizzinose ricerche di marketing: “Le persone che vengono, vengono da Ciro. ‘Andiamo da Ciro a mangiare un pò di pesce’, questo è il senso della nostra scelta. I clienti lo sanno: se non trovo il pesce che dico io, ad esempio ad inizio settimana, preferisco stare chiuso“.

“Abbiamo cominciato senza un euro, puntando tutto sulla qualità”

Significativo il fatto che, dopo tanti cambi al timone, il locale di viale Europa abbia trovato una sua identità da diversi anni: “Questo vuol dire indubbiamente che lavoriamo bene: siamo una realtà familiare ma in crescita. Abbiamo cominciato in due ed oggi siamo 10, e dico a testa alta che si lavora tutti bene perché tutto il personale è regolarmente inquadrato e quindi felice. Una famiglia ‘allargata’, insomma”.

Il coraggio di scegliere, in una città di mare con un menù di pesce, una location certamente non con vista sul golfo: “Siamo partiti da sotto zero: non veniamo da famiglie abbienti, né da generazioni di ristoratori. Però siamo sicuri di quello che facciamo”. Come racconta Paola: “Abbiamo cominciato che non avevamo un euro: il vecchio gestore ha voluto darci una possibilità, tempo e fiducia per ripagarlo. Ed oggi questa location per noi è come un figlio, è cresciuta con noi. A volte ci chiedono perché non ci spostiamo, perché non ne cerchiamo una più grande? La risposta è che puntiamo sulla qualità. E in una struttura maggiore non potremmo garantire i livelli che da sempre offriamo in termini di qualità del prodotto“.

A dire il vero, il Ristorante Pizzeria De Palma è tutt’altro che un “buco”: 60 coperti all’interno, 30 posti nello spazio esterno. Se fosse una ricetta, ci sarebbe scritto Q.B: “Non cercheremo mai una struttura più grande perché dobbiamo essere sicuri al 100% di ciò che portiamo in tavola, dal primo al novantesimo cliente. Il pesce lo andiamo a prendere direttamente ai mercati. Le verdure sono selezionatissime, arrivano dalle piccole coltivazioni di famiglia. Fare un salto verso una realtà più grande significherebbe tradire la nostra cucina di oggi”.

Semplicità e piatti classici: “Accontentiamo tutti, dall’operaio all’avvocato”

Ciro, come definiresti la tua cucina in una sola parola? “Semplicità. Il nostro punto di forza sono i crudi di mare. Posso permettermi di dirlo perché sono garantiti al 100%. E tutto ciò che riguarda la classica cucina di pesce: linguine allo scoglio, spaghetto alle vongole, grigliata. Il classico polpo all’insalata, le classiche alici marinate. Sottolineo, il classico. Non c’è nulla di rivisitato o sofisticato”. Ed aggiunge Paola: “La nostra è una durissima selezione all’interno della cucina classica, i piatti sono quelli della tradizione ma gli ingredienti sono scelti in maniera quasi maniacale da noi in prima persona. Quando il cliente mangia il polpo, vogliamo che mangi il ‘polpo polpo, quello vero’, e questo vale per ogni piatto”.

“Facciamo il mercato, puliamo il pesce, compriamo solo fresco: ecco come abbattiamo i costi”

Una qualità che costa lavoro, sacrificio ed impegno in prima persona per Ciro e Paola, ma a guardare il listino prezzi non ricade sullo scontrino finale del cliente: “Lo diciamo con orgoglio: siamo un ristorante del popolo – spiega Paola – Puntiamo ad accontentare tutti. Da chi vuole mangiare crudi di mare senza svenarsi, alla famiglia che ha un budget basso e preferisce una pizza con un fritto”. E spiega che è proprio lei, in prima persona ad occuparsi della pulizia del pesce: “Teniamo bassi i costi scegliendo solo prodotto fresco. Siamo noi a fare il mercato la notte. Evitiamo al massimo gli sprechi, rimodulando quando necessario la nostra offerta al cliente in base al pescato del giorno, pur di garantire l’elevata qualità ed un giusto prezzo. Preferiamo un rapporto diretto, non utilizziamo app per le consegne, noi proprietari siamo i primi a sgobbare in cucina. Così nella nostra realtà possono accomodarsi tutti, dall’avvocato all’operaio“.

La pizza contemporanea a prezzi popolari

Ma De Palma non significa soltanto sapori del mare: il forno a legna è attivissimo fin dalle prime luci della sera. “Pensa che sforniamo circa 200 pizze in tre ore ogni sabato sera, tra sala, asporto e consegna“. Una pizza contemporanea, lavorata, con 48 ore di lievitazione. Eppure, a prezzi decisamente accessibili: “Anche su questo il nostro impegno è quello di mantenere un approccio assolutamente popolare. Meglio stare al telefono per prendere le ordinazioni e far risparmiare 50 centesimi su una pizza anziché lasciare i clienti a dialogare con un’app. Siamo tra i pochi che possono ancora servire una margherita al tavolo a 6 euro nel 2024 e certamente senza ricadute sulla qualità: provare per credere”.

E la cena non può che terminare con un dolce che, neanche a dirlo, sono fatti in casa. “Perché comprarli altrove se sappiamo farli così bene, portando anche ad un risparmio per i clienti? E questo non lo diciamo noi: sono i clienti che vengono da ogni parte per assaggiare, ad esempio, la caprese. Dicono che sia la migliore della città, però magari se non la assaggi non ci credi…”.

Così, la assaggiamo: e possiamo solo confermare le parole di Paola e Ciro De Palma. “Ingredienti semplici, e di qualità, per preparazioni semplici. La classica sbriciolata, la classica caprese: vendiamo solo i dolci che abbiamo preparato quel giorno. Abbattiamo costi e sprechi, il cliente mangia bene e spende poco, semplice”.

Ristorante Pizzeria De Palma: dove si trova e contatti

Per gustare le specialità del Ristorante Pizzeria De Palma, basta andare a Torre del Greco in viale Europa 46, poco distante dalla Litoranea e da piazzale Leopardi. Il locale è fornito di un ampio parcheggio.

Tel: 081 1816 4089

Facebook: De Palma Ristorante Pizzeria

Instagram: De Palma Ristorante