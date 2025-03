Bradisismo Campi Flegrei, la denuncia: “Sfrattata e lasciata in strada senza alternativa”

Una residente della zona di Agnano, che per ragioni di privacy ha preferito rimanere anonima, ha raccontato alla redazione di Vesuviolive.it la modalità con cui le è stato imposto di lasciare la propria abitazione in seguito ai danni provocati dalla scossa avvenuta nella notte tra il 12 e il 13 marzo di magnitudo 4.6.

Sfrattata dopo il bradisismo e lasciata in strada: la denuncia di una residente dei Campi Flegrei

“Ieri (19 marzo, ndr) i Vigili del Fuoco si sono recati presso lo stabile in cui vivo, chiedendo a me e agli altri residenti di lasciare le nostre abitazioni perché dichiarate inagibili. Il problema è che non ci è stato proposto nessun albergo io altra sistemazione provvisoria”.

“Siamo stati lasciati in balia degli eventi, in strada, senza che ci venisse messa a disposizione un’alternativa. Io vivo lì da anni, in affitto, ed improvvisamente ho dovuto prenotare un bed & breakfast, chiaramente a spese mie, per alcuni giorni. Intanto sto cercando velocemente un’alternativa, perché non posso certo vivere lì, soprattutto viste le cifre che propone oggi il mercato delle strutture ricettive”.

“Ma se non avessi avuto la possibilità di fare questo, cosa avrei dovuto fare? Nessuno mi ha detto nulla, siamo stati lasciati completamente alla deriva, soli. Senza conoscere tempistiche o altro”.

“Io vivo sola, ma in quell’edificio ci sono famiglie intere: ognuno ha la sua vita, le sue cose, il suo lavoro. Come si può gestire così una cosa del genere? Siamo stati trattati come dei fantasmi, senza un briciolo di umanità. Esattamente, lo Stato dov’è?”.