Sembra farsi strada la pista del tentato omicidio-sucidio a seguito del ritrovamento di Ilaria Capezzuto e Daniela Strazzullo, una ritrovata morta e l’altra ferita tra Volla e Ponticelli, a Napoli, durante la notte: non si esclude l’eventualità di una relazione amorosa interrotta tra le due donne.

Omicidio-suicidio a Napoli: una donna morta, l’altra ferita

Daniela, 31 anni, è stata ritrovata dai carabinieri all’interno di un’auto ferma in via Don Luigi Sturzo, a Volla. La giovane sarebbe stata colpita alla testa da un proiettile, riportando gravi lesioni. Di qui la corsa presso l’ospedale del Mare di Ponticelli dove la vittima è attualmente ricoverata in condizioni critiche.

A pochi chilometri di distanza, in via Pinocchio, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita di Ilaria Capezzuto, 34 anni. Riversa sull’asfalto, la donna sarebbe deceduta a causa di un colpo di pistola esploso all’altezza della tempia. Accanto al cadavere sarebbe stata ritrovata anche l’arma.

Le indagini sono ancora in corso ma la pista al momento privilegiata dagli inquirenti è quella di un tentato omicidio seguito da un suicidio. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, pare che il tutto si leghi alla fine della relazione sentimentale tra le due donne.

Probabilmente era stata Daniela a porre fine a quella storia d’amore, contro il volere della compagna. Ilaria, che pare non accettasse quella decisione, dopo aver tentato di ricucire il rapporto, avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco contro l’ex amata mentre si trovavano in auto insieme. Si sarebbe poi allontanata e, dopo pochi passi, con la stessa arma si sarebbe tolta la vita. Si tratta di una prima ricostruzione che dovrà essere confermata a conclusione delle indagini.