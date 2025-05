“Ho mal di testa” e perde conoscenze dopo il pranzo a scuola: bimbo di 5 anni in ospedale

Apprensione ad Amalfi per il piccolo Francesco, un bambino di 5 anni che sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava a scuola, finendo d’urgenza presso l’Ospedale Santobono di Napoli.

Malore a scuola: bambino di Amalfi ricoverato a Napoli

Il bimbo, stando a quanto rende noto Il Mattino, si trovava presso la scuola paritaria dell’infanzia quando, subito dopo aver pranzato, avrebbe avvertito un forte e improvviso mal di testa. La situazione sarebbe degenerata quando il piccolo avrebbe perso conoscenze.

Di qui l’immediata segnalazione al 118 seguita dall’arrivo dei sanitari che hanno trasportato il bambino presso l’ospedale di Castiglione di Ravello. Qui, dopo aver effettuato una serie di accertamenti, i medici avrebbero disposto il trasferimento presso il Santobono di Napoli, dove il piccolo è stato ricoverato in codice rosso.

L’intera comunità si è stretta intorno ai genitori del piccolo Francesco, pregando e sperando che il piccolo possa ritornare al più presto dalla sua famiglia. Ad Amalfi sono stati sospesi anche i festeggiamenti in programma per la vittoria dello scudetto del Napoli, in forma di rispetto.