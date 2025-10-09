Ritrovato Giuseppe Buffolino, scomparso da giorni: è ricoverato in un ospedale francese

È stato ritrovato in Francia Giuseppe Buffolino, l’uomo di Durazzano di cui non si avevano più notizie da tre giorni. Al momento si trova ricoverato all’ospedale “Saint-Joseph” di Lione, dove dovrà restare per alcuni giorni prima di poter fare rientro in Italia.

La famiglia, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri della stazione di Sant’Agata de’ Goti e aveva lanciato un appello sui social, chiedendo di condividere la foto di Giuseppe per favorirne le ricerche.

I militari dell’Arma avevano immediatamente avviato le indagini, estendendo le ricerche non solo sul territorio nazionale ma anche in Spagna e Francia. L’ultima informazione in possesso dei familiari era che Buffolino fosse arrivato a Barcellona, da dove avrebbe dovuto proseguire in pullman verso la Francia e poi verso l’Italia, non potendo viaggiare in aereo per motivi di salute.

Ore di forte apprensione hanno accompagnato la comunità di Durazzano fino alla lieta notizia del ritrovamento. È stato il comandante della stazione dei carabinieri di Sant’Agata de’ Goti, Luigi Verdicchio, a contattare personalmente la madre di Giuseppe per informarla che il figlio era stato finalmente rintracciato e si trovava al sicuro.