È napoletano il campione di Wing Foil: dopo il titolo mondiale vince anche a Hong Kong

Dopo la conquista del titolo di Campione del Mondo Under 19, l’atleta napoletano Ernesto De Amicis ha collezionato un altro importante traguardo: la scorsa domenica a Hong Kong si è reso protagonista di una straordinaria vittoria nella prova Golden Ticket della Wing Foil Racing World Cup 2026, imponendosi in uno degli appuntamenti più attesi e competitivi del circuito internazionale.

Wing Foil, napoletano Ernesto De Amicis campione a Hong Kong

Per il giovane velista si tratta dell’ennesima vittoria dopo essere stato proclamato Campione del Mondo di Formula Wing allo Youth and Masters Wingfoil World Championship disputato dal 22 al 26 ottobre sulle isole Ilha Terceira (Azzorre). Già nel 2024, inoltre, aveva vinto la World Cup Wing Foil Under 19 in Brasile e, nello stesso anno, si è laureato Campione d’Europa U19 dopo l’argento continentale ottenuto nel 2023.

In una giornata caratterizzata da vento instabile e raffiche imprevedibili, De Amicis ha saputo distinguersi grazie a una gestione impeccabile della tavola e della vela, mostrando lucidità tattica e grande capacità di lettura del campo di regata. La performance dell’atleta, già considerato una delle giovani promesse della disciplina, ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati presenti sul lungomare di Hong Kong, sede della tappa inaugurale della stagione 2026.

La vittoria nel Golden Ticket gli permette ora di accedere alle medal series, fase decisiva in cui si contenderà un posto sul podio finale della manifestazione. La sua regata si è distinta per continuità, precisione nelle manovre e una notevole capacità di accelerazione nei momenti chiave, elementi che confermano il percorso di crescita e maturazione sportiva del giovane campano.

“La vittoria di Ernesto De Amicis a Hong Kong è un risultato straordinario che riempie di orgoglio l’intera città di Napoli. Un successo di grande prestigio internazionale che conferma il talento, la determinazione e la professionalità di un atleta capace di rappresentare al meglio i valori dello sport e della nostra comunità nel mondo” – ha dichiarato l’Assessora allo Sport del Comune di Napoli.

“Per l’Amministrazione comunale è motivo di grande onore poter contare su Ernesto De Amicis come testimonial ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026: un grande campione che, con il suo esempio e il suo impegno, contribuisce a promuovere l’immagine di Napoli e a ispirare tanti giovani ad avvicinarsi allo sport e all’attività agonistica”.

“La città di Napoli celebra dunque questo importante traguardo, riconoscendo in De Amicis un esempio di impegno, dedizione e spirito sportivo. La sua affermazione a Hong Kong contribuisce a rafforzare la visibilità internazionale degli atleti napoletani e conferma il ruolo sempre più centrale che lo sport riveste nella crescita culturale e sociale del territorio.”