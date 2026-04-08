Apre il Sea Village a Napoli: stand e premi per la giornata del mare

Apre dall’8 al 10 aprile 2026 il Sea Village a Napoli in occasione della giornata del mare.

Il quartiere generale del Sea Village

È tutto pronto alla base navale del quartier generale della Marina Militare di via Acton a Napoli per la quinta edizione della Giornata del Mare, dove troveranno spazio gli stand allestiti da enti e organizzazioni legati al mare.

Per la giornata è previsto un boom di studenti: più di mille gli alunni che parteciperanno all’iniziativa, durante la quale saranno conferiti i premi “Associazione circoli nautici della Campania” a servizio fari e segnalamenti della Marina Militare e Guardia Costiera.

Il premio al prefetto Michele Di Bari

Durante la mattinata del 10 aprile 2026 sarà anche assegnato l’Excellence Award Mare Nostrum al prefetto di Napoli, Michele Di Bari: “Per l’alto senso delle istituzioni, la costante attenzione e il qualificato impegno profuso nella tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. In particolare, si riconosce il prezioso contributo offerto al mondo del mare e della nautica, attraverso il sostegno alle iniziative volte alla promozione della cultura marittima, alla valorizzazione delle tradizioni nautiche e alla salvaguardia dell’ambiente costiero. La sua autorevole presenza rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà associative, a beneficio dello sviluppo armonico del territorio e della sua vocazione marittima”- ripota l’ansa come motivazione.