Guerra, colpita ambasciata americana a Riad: 6 morti. Trump: “La grande ondata arriverà”

Prosegue e si estende il conflitto che sta interessando in particolar modo gli Stati Uniti d’America e l’Iran: nella notte è stata colpita l’ambasciata americana a Riad provocando sei morti.

Conflitto USA – Iran: colpita ambasciata americana a Riad

L’attacco, avvenuto tramite droni, all’ambasciata statunitense ha provocato il decesso di sei militari americani. Un affronto che ha generato la reazione immediata del presidente Donald Trump che ha annunciato la volontà di attuare un possibile intervento militare via terra in Iran.

“Siamo i migliori del mondo e faremo tutto il necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Li stiamo massacrando, ci abbiamo messo un’ora per eliminare la leadership ma non abbiamo ancora iniziato a colpire duramente. La grande ondata arriverà presto” – queste le parole di Trump.

Il presidente americano ha promesso una rapida ritorsione, sottolineando “presto scoprirete quale sarà”, invitando poi i cittadini americani a lasciare immediatamente i paesei del Medio Oriente. Nelle ultime ore si è aggiunta anche la rivendicazione di Teheran con l’annuncio della Guardia Rivoluzionaria di aver lanciato una nuova ondata di attacchi contro una base militare statunitense in Bahrein, con 20 droni e 3 missili.