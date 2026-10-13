Il Natale 2026 sarà magico, la Regione aumenta i fondi: quasi 3 milioni solo per Napoli

Il Natale 2026 sarà ancor più magico e coinvolgente in tutta la Campania grazie all’aumento dei fondi messi a disposizione dalla Regione per i Comuni capoluogo e in particolar modo per la città di Napoli.

Natale 2026, Campania stanzia più fondi: quasi 3 milioni per Napoli

La Giunta Regionale della Campania si è riunita ieri a Palazzo Santa Lucia per approvare una serie di provvedimenti in materia di turismo e mobilità. Per quanto riguarda gli eventi natalizi sono state destinate risorse aggiuntive per i territori di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Nello specifico è stata programmata una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 4,42 milioni di euro, per la realizzazione di eventi, iniziative e attività di animazione territoriale nel periodo delle festività natalizie 2026-2027. Il riparto è stato definito con una nuova modalità che prevede l’applicazione di un indice sintetico che tiene conto della popolazione residente, delle presenze negli esercizi ricettivi nonché di una premialità territoriale in favore delle province caratterizzate da una maggiore incidenza delle aree interne.

Sulla base di questi elementi, la dotazione è stata così distribuita: 2,78 milioni di euro al Comune di Napoli, 480 mila euro al Comune di Caserta, 610 mila euro al Comune di Avellino e 550 mila euro al Comune di Benevento. Le nuove risorse si aggiungono a quelle già programmate per il Comune di Salerno con delibera del 18 settembre 2025, pari a 2,75 milioni di euro.