Rail Academy, il centro di formazione dei mestieri ferroviari: formazione, lavoro e futuro garantito

Se hai pensato di lavorare nel mondo delle ferrovie, questo è il treno da non perdere: Rail Academy è la scuola di formazione che spalanca le porte del mondo del lavoro.

Rail Academy, un treno per lavorare nel mondo delle ferrovie

Il treno è forse il mezzo di locomozione che maggiormente colpisce l’immaginario di tanti, fin da bambini. Oltre ad essere un modo per viaggiare – non soltanto con la fantasia – oggi può concretamente diventare un lavoro con stipendi a dir poco interessanti, concrete opportunità di inserimento e una formazione tecnica che spalanca le porte di uno dei settori più richiesti e in crescita d’Italia.

Al fianco di chi vuole realizzare questo progetto di vita e lavorare nel mondo delle ferrovie c’è Rail Academy, il centro di formazione per operatori ferroviari con sedi a Bari e Napoli, riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA) e parte del Gruppo GTS Logistic, uno dei principali player privati del trasporto su rotaia.

Rail Academy, i locali della sede di Bari

Un punto di riferimento, una vera e propria scuola dei mestieri ferroviari, dove si formano macchinisti, capitreno, manutentori e agenti polifunzionali con una didattica avanzata, docenti certificati e un approccio che unisce teoria e pratica, con possibilità di stage e assunzioni già al termine del percorso.

“Il nostro obiettivo? Dare lavoro attraverso la formazione”

A raccontarlo è Gaetano Brancato, istruttore riconosciuto ANSFISA: “Rail Academy nasce per rispondere a un’esigenza concreta: colmare il gap tra domanda e offerta di personale qualificato nel settore ferroviario”.

Gli studenti in una delle lezioni di teoria

Brancato spiega: “C’è fame di lavoratori in questo ambito, ma pochi giovani sanno davvero cosa significa diventare macchinista o agente di condotta. Noi li prepariamo, li accompagniamo e li aiutiamo a entrare in un settore in cui le aziende fanno fatica a trovare personale preparato.”

L’Accademia offre corsi professionalizzanti per macchinista, capotreno, preparatore del treno, accompagnatore del treno, manovratore: tutti i percorsi sono riconosciuti ANSFISA e abilitano direttamente allo svolgimento della professione, sia presso aziende pubbliche che private del settore ferroviario.

Gruppo GTS Logistic, dai banchi al lavoro sulle ferrovie in un lampo

“Si tratta di corsi attinenti alla circolazione in sicurezza dei treni“, continua Brancato. In pratica, è la base per lavorare in aziende come GTS Rail o altre società del trasporto merci e passeggeri con le quali Rail Academy è in contatto.

All’interno del gruppo GTS Logistic, i più meritevoli hanno già un’opportunità concreta di essere assunti: “Per i partecipanti ai corsi di condotta – macchinista, è garantita la selezione presso GTS Rail: inoltre, Rail Academy è in costante contatto con varie imprese ferroviarie per favorire i propri ragazzi verso un futuro nel mondo ferroviario”, spiega l’istruttore. E precisa: “I partecipanti all’ultimo corso di questo tipo effettuati a Napoli sono già stati tutti assunti”.

Fare formazione in ambienti confortevoli e luminosi: questo è Rail Academy

“Non esistono soltanto Trenitalia o Italo: ci sono oltre 30 realtà ferroviarie di grande spessore in tutta Italia, alla ricerca di personale qualificato. GTS Logistic è una di queste: perciò possiamo affermare che l’inserimento per chi vuole lavorare nel mondo delle ferrovie è pressoché garantito, perché all’interno del gruppo di cui fa parte Rail Academy vi è già uno dei più importanti sbocchi lavorativi”.

Formazione di qualità, sbocchi reali

I corsi si svolgono con una metodologia didattica moderna: aula, laboratorio e campo. Gli studenti non solo imparano la teoria, ma si esercitano su simulatori, svolgono prove pratiche, partecipano a esercitazioni e affiancano personale esperto nelle aziende partner.

Un momento di formazione sul campo

I docenti sono istruttori certificati ANSFISA, spesso provenienti da una lunga carriera operativa nel settore, capaci di trasmettere competenze e know-how fondamentali per affrontare i rigidi standard della sicurezza ferroviaria. E infatti, il tasso di promozione e inserimento post-corso è altissimo.

“Ci sono corsi universitari che promettono, ma non garantiscono nulla. Noi, invece, garantiamo concrete possibilità occupazionali. E i nostri ex studenti oggi lavorano sulle tratte ferroviarie di tutta Italia.”, conclude Brancato.

Chi può trovare lavoro nelle ferrovie con Rail Academy

I corsi sono aperti a tutti i maggiorenni in possesso di diploma e idoneità psico-fisica (verificata tramite visite specialistiche). Non serve esperienza pregressa, ma solo voglia di mettersi in gioco, imparare una professione e costruire una carriera stabile.

I percorsi consentono di acquisire una certificazione valida a livello europeo, spendibile in qualsiasi impresa ferroviaria.

Perché scegliere Rail Academy: l’Open Day a Napoli il 10 giugno

Rail Academy è molto più di una scuola: è un ponte verso il futuro. Un luogo dove il sapere tecnico diventa lavoro vero. E dove il mondo dei treni, fatto di precisione, sicurezza e movimento, diventa la base per una carriera solida e ricca di soddisfazioni.

Oltre alla sede di Bari, da settembre riprenderanno anche i corsi su Napoli, dove Rail Academy è già attiva da anni con formazioni per macchinisti, preparatori del treno e capitreno. Nel capoluogo campano, l’azienda ha fissato la propria sede presso il Centro Congressi Tiempo, al Centro Direzionale, Isola E5.

Proprio qui si terrà un Open Day per informare su tutti i dettagli di questa straordinaria opportunità: appuntamento il 10 giugno 2025, alle 10 del mattino (per partecipare bisogna prenotarsi a questo link).

I partecipanti all’Open Day avranno, fino al 30 giugno, la possibilità di accedere al corso di condotta dei treni ad un prezzo promo di 9.990 euro. Per cominciare a lavorare nell’ambito delle ferrovie, entrando dalla porta principale.

Rail Academy, dove si trova e contatti

La sede principale di Rail Academy si trova a Bari, ma i corsi saranno avviati anche a Napoli, presso il Centro Congressi Tiempo, al Centro Direzionale, Isola E5.

Sito web: www.railacademy.it – modulo contatti

Sede Operativa: Via Sasha Muciaccia, 15, 70132 Bari

Telefono: 080 5820417 / 375 5172189

Facebook: Rail Academy

Instagram: RailAcademy

Linkedin: Rail Academy

Per raggiungere il Centro Congressi Tiempo: