Ancora un tragico incidente stradale in Campania. Un giovane di soli 34 anni, Fabio Zazzarino, ha perso la vita a causa dell’impatto fatale della sua auto contro un muro, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Piedimonte Matese, comune del Casertano.

Auto contro il muro, tragico incidente a Piedimonte Matese (Caserta): Fabio Zazzarino muore a soli 34 anni

Commerciante, Fabio viveva nel vicino paese di Alife assieme alla famiglia. La vittima si trovava alla guida di una Toyota Yaris, mentre percorreva la strada provinciale 290 che collega Piedimonte Matese a San Potito Sannitico, in località Sepicciano.

Per cause ancora da accertare, il 34enne ha perso il controllo della vettura terminando la propria corsa contro il muro di un’abitazione. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che, assieme ai vigili del fuoco, hanno estratto il corpo senza vita incastrato all’interno dell’abitacolo. L’automobile era ridotta ad un cumulo di lamiere. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Incredulità e sconforto nella comunità casertana, che ricorda tra le lacrime Fabio come un giovane dotato di una bontà d’animo fuori dal comune. Non è ancora nota la data in cui si svolgeranno i funerali.