Tragico incidente sull’autostrada Roma-Napoli: muore una ragazza di soli 21 anni

Nella notte scorsa, un grave incidente stradale ha portato alla morte di una ragazza di 21 anni e ha lasciato ferite altre tre persone, tra cui il compagno della vittima.

L’incidente si è verificato sull’autostrada Roma-Napoli, nel tratto vicino al casello di Caserta Sud, intorno all’una. Un tamponamento a catena ha coinvolto tre automobili, tra cui una Mercedes, all’altezza del km 745.

Autostrada del Sole, incidente mortale: muore ragazza bulgara di 21 anni

A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco. La vittima, di nazionalità bulgara, ha perso la vita tragicamente. Dopo il sinistro, la giovane è stata proiettata all’esterno dell’abitacolo, rimanendo intrappolata tra le lamiere del veicolo che si era schiantato contro il guardrail.

La loro auto era stata tamponata da un altro veicolo, seguito da una terza auto che, sopraggiungendo a grande velocità, ha fatto rovesciare il mezzo dei fidanzati, che è stato sbattuto contro le barriere di sicurezza.

Il compagno della vittima, un 21enne di Napoli, ha subito gravi lesioni ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Altri due feriti, un uomo di 60 anni e uno di 55 anni, entrambi residenti a Giugliano, sono stati assistiti sul posto.

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente, effettuando rilievi per diverse ore. Il corpo della giovane donna sarà trasferito all’Istituto di Medicina Legale per l’autopsia.