Da Napoli treni e bus per andare ai funerali di Berlusconi. Ci sarà anche Vincenzo De Luca

Dalla Campania una partenza massiccia per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Non solo gli esponenti di spicco di Forza Italia nella regione, ma anche tantissimi estimatori che nonostante l’accesso a numero chiuso a Piazza Duomo a Milano sono partiti lo stesso nella speranza di assistere alla cerimonia dai maxi schermi allestiti per l’occasione. Giungeranno lì in treno, ma soprattutto in autobus vista la difficoltà di reperire biglietti a stretto giro e in un giorno lavorativo.

Da Napoli e la Campania treni e bus per i funerali di Silvio Berlusconi

Ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano ci saranno Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, insieme alle colleghe europarlamentari Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi. Ci saranno inoltre i parlamentari Annarita Patriarca, Francesco Maria Rubano e Francesco Silvestro. Per il Comune di Napoli la delegazione scelta dal sindaco Gaetano Manfredi è formata dai due consiglieri di Forza Italia, Salvatore Guangi e Iris Savastano, autori anche della proposta di intitolare a Berlusconi una strada o una piazza della città partenopea.

Vincenzo De Luca ai funerali di Silvio Berlusconi

Tra i partecipanti al funerale di Silvio Berlusconi vi è anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva ricordato così l’ex Presidente del Consiglio: “Al di là delle distinzioni e dei motivi di battaglia politica, parliamo di una personalità che ha avuto ruoli preminenti nel governo dell’Italia e parliamo anche di un uomo che ha dimostrato di essere un combattente, che ha affrontato fino all’ultimo minuto la sua malattia cercando di fare il suo lavoro. Merita rispetto”.