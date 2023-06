Lutto nazionale e funerali di Stato per Berlusconi: quando e come seguirli in diretta TV

Si terranno domani, 14 giugno 2023, i funerali di Silvio Berlusconi, presso il Duomo di Milano ma sarà possibile seguire l’intera cerimonia anche in diretta tv.

Funerali di Silvio Berlusconi in diretta in TV

L’ex presidente del Consiglio si è spento nella mattinata di ieri, all’età di 86 anni, all’ospedale San Raffaele di Milano. Malato da tempo, era affetto da una leucemia mielomonocitica cronica che, dopo diversi ricoveri, non gli avrebbe lasciato scampo.

La salma del cavaliere ha raggiunto la sua residenza di Arcore, in attesa dei funerali di stato che si terranno domani, alle 15, nel Duomo di Milano. La cerimonia religiosa sarà presenziata dall’arcivescovo Mario Delpini. Oltre ad amici e familiari, sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Non ci sarà alcuna camera ardente aperta al pubblico per motivi di ordine pubblico. La salma resterà nell’abitazione del leader di Forza Italia per una commemorazione strettamente privata, in attesa dell’ultimo saluto. I funerali saranno trasmessi in diretta televisiva naturalmente sui canali Mediaset ma l’emittente ha fatto sapere che metterà a disposizione il segnale per le tutte le altre reti italiane o straniere interessate. Sul posto saranno, invece, installati dei maxischermi che consentiranno ai cittadini di prendere parte alla cerimonia anche dall’esterno del Duomo.

Funerali di Stato e lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi

Quelli di Berlusconi saranno funerali di Stato, una particolare tipologia di cerimonia, a spese dello Stato, che viene concessa ai presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera, del Consiglio e della Corte Costituzionale. In via eccezionale per l’ex Premier, il Governo ha scelto di proclamare anche il lutto nazionale per la giornata dei funerali.

Si tratta del primo lutto nazionale indetto per un ex presidente del Consiglio. I soli ad aver ricevuto una giornata di cordoglio erano stati i presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giovanni Leone.