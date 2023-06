Chi è Marta Fascina: la fidanzata di Berlusconi cresciuta a Napoli, con lui fino alla morte

Oltre ai figli e al fratello Paolo, c’è una terza persona che è rimasta al fianco di Silvio Berlusconi fino alla fine dei suoi giorni: si tratta di Marta Fascina, l’ultima fidanzata del leader di Forza Italia, originaria del Sud e particolarmente legata alla città di Napoli.

Chi è Marta Fascina: l’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi

Nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, la Fascina è cresciuta in Campania. Inizialmente ha vissuto a Portici per poi trasferirsi nel centro di Napoli dove ha frequentato le scuole superiori. Si è, poi, laureata in Lettere e Filosofie a La Sapienza di Roma.

Dopo essersi avviata alla carriera giornalistica, viene chiamata a svolgere il ruolo di addetta stampa e specialista delle relazioni pubbliche per l’ufficio stampa della società di calcio AC Milan. La sua ascesa in politica inizia nel 2018 quando, su impulso di Silvio Berlusconi, viene candidata ed eletta alla Camera dei Deputati, nel collegio plurinominale Campania 1 – 01 tra le liste di Forza Italia. Poco prima, alle elezioni comunali di Portici del 2013, la Fascina ottenne soltanto 58 voti.

All’epoca, Silvio Berlusconi era ancora legato a Francesca Pascale ma per la prima volta il nome di Marta Fascina comparve in due collegi plurinominali della Campania. La giovane aspirante deputata conquistò il suo posto alla Camera che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe dovuto toccare a Nunzia De Girolamo.

“Ho scoperto che il mio seggio sicuro è stato utilizzato per far trovare l’amore a Berlusconi, sono felice. L’amore vince su tutto” – commentò l’ex ministra subito dopo la vicenda, intervenendo nel corso della trasmissione L’Aria che Tira. Malcontento che, tuttavia, non è riuscito a frenare la Fascina, rieletta alla Camera anche nel 2022.

Il suo fidanzamento ufficiale con Berlusconi, però, è stato annunciato ufficialmente soltanto nel 2020. Da allora la deputata, di ben 54 anni più giovane, non si è mai allontanata dal suo compagno. Il 19 marzo dello scorso anno i due hanno celebrato il loro matrimonio simbolico (senza nessuna valenza giuridica né civile) a Villa Gernetto (Lesmo) dando vita ad una grande festa. Tra gli ospiti anche Gigi D’Alessio che ha intonato diversi brani del repertorio napoletano.

Subito dopo la cerimonia i due erano giunti insieme a Napoli, in occasione di una convention. La Fascina ha assistito ed accompagnato Berlusconi durante la malattia, fino alla morte. Da questa mattina è all’ospedale San Raffaele insieme ai figli e al fratello dell’ex Premier.