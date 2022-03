Berlusconi ‘sposa’ Marta Fascina: al matrimonio canta Gigi D’Alessio

Si sono celebrate ieri ‘le nozze’ tra Silvio Berlusconi e la 32enne Marta Fascina. La deputata di Forza Italia che ha conosciuto l’ex premier in politica, è nata a in Calabria ma è cresciuta a Portici (nel napoletano). Tra i due è immediatamente scoccata la passione che si è trasformata dopo pochi anni di fidanzamento nell’unione di ieri che non ha vincoli giuridici o civili.

Un matrimonio simbolico che ha visto però la Fascina presentarsi in abito da sposa bianco e dire il sì in una cappella della Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza. Poi la torta nuziale, i testimoni, i regali e anche i cantanti al ricevimento. Mancava solo l’officiante ma per tutti quello di ieri è sembrato un matrimonio in piena regola.

GLI INVITATI AL NON MATRIMONIO BERLUSCONI-FASCINA

Come reso noto dalle agenzie di stampa, alla cerimonia erano presenti tutti i parenti di Marta Fascina mentre per Berlusconi c’erano il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. Assente solo il secondogenito Pier Silvio che a causa del covid preferisce evitare luoghi affollati. Tra gli invitati anche Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, i dirigenti del partito Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini e Antonio Tajani, fino agli imprenditori Diego Della Valle, Stefano Sala e Danilo Pellegrino. Presente anche Matteo Salvini definito da Berlusconi: “L’unico vero leader che c’è in Italia, lo ammiro perché è sincero e gli voglio molto bene per questo è tra noi“. Tutti hanno dovuto sottoporsi ad un tampone molecolare prima del ricevimento. È Vittorio Sgarbi a postare sul suo profilo Facebook, un video del taglio della torta.

LO SPETTACOLO DI GIGI D’ALESSIO

L’Ansa poi rende noto che Gigi D’Alessio tra una portata e l’altra della torta ha intonato alcune canzoni del repertorio partenopeo, da ‘Malafemmina’ a ‘O Sarracino’. Poi Berlusconi si è esibito al pianoforte con Confalonieri.