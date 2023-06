Berlusconi era pazzo di Napoli. Quando disse: “Sono un napoletano nato a Milano”

Dopo l’ennesimo ricovero all’ospedale San Raffaele, Silvio Berlusconi è morto in mattinata, a seguito di alcune complicazioni legate alla leucemia di cui soffriva: si spegne, così, l’ex Premier e colosso di Mediaset, originario di Milano ma particolarmente legato alla città di Napoli. L’ultima sua visita nella città partenopea risale al maggio dello scorso anno.

Silvio Berlusconi è morto: quando dichiarò il suo amore per Napoli

“Sono contento di essere a Napoli, mancavo qui da tanto tempo. Hanno sempre detto che sono un napoletano nato a Milano. Grazie per l’accoglienza” – aveva scritto sui social il leader di Forza Italia, condividendo con i suoi followers i piacevoli momenti trascorsi nel cuore della città che lo aveva ospitato nel maggio 2022 nel corso di una convention.

Con lui Marta Fascina, sua compagna di ben 54 anni più giovane, nata in Campania ma cresciuta a Portici, nel Napoletano. Il nostro territorio, dunque, ha assunto un ruolo significativo anche nella sua vita amorosa: non solo la Fascina, ma anche l’ex, Francesca Pascale (attualmente legata a Paola Turci) è napoletana.

Proprio nel marzo dello scorso anno si era svolto il matrimonio simbolico (senza vincoli giuridici né civili) tra Berlusconi e la sua amata, con una cerimonia d’eccezione seguita da grandi festeggiamenti in Brianza. In quell’occasione l’ex Premier aveva scelto un’artista partenopeo per dare voce alla colonna sonora del suo sogno d’amore: Gigi D’Alessio che, tra una portata e l’altra, aveva intonato alcune canzoni del repertorio napoletano, da ‘Malafemmina’ a ‘O Sarracino’.

Un personaggio molto dibattuto che, tuttavia, ha saputo conquistare consensi anche in Campania: basti pensare al napoletano che, a seguito del lancio della notizia del suo ricovero, aveva raggiunto l’ospedale milanese per sistemare uno striscione davanti ai cancelli del nosocomio unitamente ad un quadro della Madonna della Neve. “Forza Silvio, tutta Napoli è con te, ce la farai” – questo l’augurio inciso per Berlusconi. Esattamente due mesi dopo quell’evento, tuttavia, il cuore di Berlusconi ha smesso di battere.