Berlusconi, fan napoletano porta Madonna della Neve fuori l’ospedale: “Napoli è con te”

Berlusconi, fan napoletano a Milano. Si chiama Antonio, ha 72 anni ed è un ex operatore ecologico nato a Napoli. “Forza Silvio, ce la farai. Tutta Napoli è con te“, è il testo dello striscione affisso davanti all’ospedale San Raffaele da un fan di Silvio Berlusconi.

Antonio è di Napoli ma si trova a Milano da tanti anni e dopo aver sistemato lo striscione davanti al cancello d’entrata del nosocomio, il pensionato ha affisso anche il quadro di una Madonna della Neve e acceso una candela per affidarle le sue preghiere.

“Serve che guarisca. Speriamo che la Madonna lo salvi. Gli auguro ancora 240 mesi di buona vita”, ha detto Antonio ad Adnkronos.com. “Berlusconi – ha aggiunto – è una persona che ha fatto del bene”.

L’ultimo bollettino medico dal San Raffaele

Ha passato una notte tranquilla Silvio Berlusconi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria“, hanno scritto ieri nel bollettino medico il professor Alberto Zangrillo e il professor Fabio Ciceri. “Il quadro clinico complessivo – si legge ancora nel bollettino – indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo” .

“Sono ammirato dalla forza e dall’impegno di mio papà, ancora una volta sta lavorando per recuperare. È uscito il bollettino quindi non mi addentro in questioni mediche, è chiaro che è in un ambito intensivo e questa è una cosa che va tenuta in considerazione e rispettata ma adesso l’ho trovato di buon umore e, ve lo dico veramente, è un esempio. Si sta impegnando ed è in prospettiva con il suo pensiero“. Lo ha detto il figlio Pier Silvio Berlusconi, uscendo dal nosocomio milanese.

La Madonna della Neve

A Torre Annunziata ogni 5 Agosto (festa patronale) e ogni 22 Ottobre (festa votiva) si festeggia la Madonna della Neve, patrona della città, con eventi sentitissimi dalla popolazione che da secoli tramanda la storia del ritrovamento dell’immagine di Maria.

Nel Quattordicesimo secolo (forse il 1354), un 5 Agosto, alcuni pescatori di Torre Annunziata che operavano nelle acque presso lo Scoglio di Rovigliano, al confine con Castellammare di Stabia, trovarono una cassa impigliata nelle reti, e una volta recuperata e dopo averla aperta trovarono un busto di terracotta, il quale rappresenta una Madonna dalla pelle scura che tiene in braccio il Cristo bambino.

Nei secoli le sono stati attribuiti vari miracoli, che secondo il popolo hanno fermato le incursioni dei pirati e i saccheggi alla città nel Cinquecento e nel Seicento, oltre ad aver messo fine a gravi epidemie, come quella di febbre petecchiale del 1817 e di colera del 1836 e 1837. Non potevano mancare prodigi legati al Vesuvio, dei quali il più famoso è del 22 Ottobre 1822.