Amichevole Napoli-Girona, dove vederla in TV e streaming, pay per view, Youtube, Sky, DAZN

Il Calcio Napoli scenderà in campo mercoledì 2 agosto 2023 per la quarta amichevole stagionale contro il Girona. La squadra avversaria degli azzurri campioni d’Italia milita nella Liga Spagnola, ed è già stata affrontata nel precampionato del 2022: in quel caso i partenopei vinsero 3-1 grazie anche ad un gol di Khvicha Kvaratskhelia.

Per Rudi Garcia sarà l’occasione di vedere all’opera tutti i ‘big’ che sono finalmente a sua disposizione, dopo averli avuti a mezzo servizio a Dimaro, in Trentino Alto Adige. Nella prima uscita a Castel di Sangro, gli azzurri hanno battuto agevolmente i turchi dell’Hatayspor con il punteggio di 4-0: sono arrivati i primi gol stagionali di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, entrambi autori di una doppietta.

Società Sportiva Calcio Napoli-Girona, dove vederla in TV e streaming, Facebook, Youtube, Sky, pay per view

La partita si disputerà allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il calcio d’inizio tra la Società Sportiva Calcio Napoli ed il Girona è previsto per le ore 18,30 di mercoledì 2 agosto 2023.

Dove vedere Società Sportiva Calcio Napoli-Girona: Sarà possibile assistere all’incontro sul canale 251 Sky Sport Calcio, per i possessori del pacchetto Sky Calcio, acquistandola tramite il servizio Sky Primafila al costo di 9,99 euro.

Amichevole Napoli-Girona, le probabili formazioni

Per il Napoli sarà l’occasione di vedere nuovamente in campo tutti i titolari. Questa la formazione che potrebbe schierare dall’inizio il nuovo allenatore Rudi Garcia, ma non sono escluse sorprese, soprattutto in questa fase di preparazione estiva. Il 19 agosto 2023 è prevista la prima partita di campionato, in trasferta a Frosinone allo Stadio Benito Stirpe. I canarini sono neopromossi in Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski, Frank Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Matteo Politano. Allenatore Rudi Garcia