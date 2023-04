Khvicha Kvaratskhelia: età, caratteristiche fisiche, carriera, statistiche, palmares

Khvicha Kvaratskhelia è nato a Tbilisi, in Georgia, il 12 febbraio 2001. È un attaccante del Calcio Napoli e della nazionale georgiana. Con gli azzurri ha esordito il 15 agosto 2023 in Hellas Verona-Napoli 2-5, segnando anche un gol. Allo Stadio Maradona l’esordio è arrivato la settimana successiva, il 21 agosto 2023: Napoli-Monza 4-0, con doppietta del georgiano.

Khvicha Kvaratskhelia, Carriera

La carriera di Khvicha Kvaratskhelia, dagli inizi nelle giovanili alla maglia azzurra.

GIOVANILI

2012-2017 Dinamo Tbilisi

SQUADRE DI CLUB presenze (reti)

2017-2018 Dinamo Tbilisi 4 (1)

2018-2019 Rustavi 18 (3)

2019 Lokomotiv Mosca 7 (1)

2019-2022 Rubin 69 (9)

2022 Dinamo Batumi 11 (8)

2022- Napoli 23 (12)

NAZIONALE presenze (reti)

2016-2018 Georgia U-17 23 (15)

2017-2019 Georgia U-19 9 (3)

2019 Georgia U-21 2 (1)

2019- Georgia 20 (10)

STATISTICHE STAGIONE 2022/23

Serie A: 27 presenze, 12 gol, 12 assist, 1 ammonizioni, 2.034 minuti giocati

Champions League: 9 presenze, 2 gol, 4 assist, 700 minuti giocati

PALMARES

Club

Coppa di Russia: 1 (Lokomotiv Mosca, 2018-2019)

Campionato italiano: 1 : (Napoli, 2022-2023)

Nazionale

–

Individuale

Calciatore georgiano dell’anno: 3 (2020, 2021, 2022)

Miglior giovane della Prem’er-Liga: 2 (2019-2020, 2020-2021)

STATISTICHE PARTITE SERIE A 2022/2023

GIORNATA 1 15/08/22 Hellas Verona-SSC Napoli 2-5 [68 minuti giocati/1 gol/1 assist]

GIORNATA 2 21/08/22 SSC Napoli-AC Monza 4-0 [70 minuti giocati/2 gol]

GIORNATA 3 28/08/22 ACF Fiorentina-SSC Napoli 0-0 [61 minuti giocati]

GIORNATA 4 31/08/22 SSC Napoli-US Lecce 1-1 [34 minuti giocati]

GIORNATA 5 03/09/22 SS Lazio-SSC Napoli 1-2 [68 minuti giocati]

GIORNATA 6 10/09/22 SSC Napoli-Spezia Calcio 1-0 [67 minuti giocati]

GIORNATA 7 18/09/22 AC Milan-SSC Napoli 1-2 [87 minuti giocati/1 assist]

GIORNATA 8 01/10/22 SSC Napoli-Torino FC 3-1 [80 minuti giocati/1 gol]

GIORNATA 9 09/10/22 US Cremonese-SSC Napoli [90 minuti giocati/2 assist]

GIORNATA 10 16/10/22 SSC Napoli-Bologna FC 3-2 [90 minuti giocati/1 assist]

GIORNATA 11 23/10/22 AS Roma-SSC Napoli 0-1 [90 minuti giocati]

GIORNATA 12 29/10/22 SSC Napoli-US Sassuolo 4-0 [71 minuti giocati/1 gol/2 assist]

GIORNATA 13 05/11/22 Atalanta-SSC Napoli 1-2 [0 minuti giocati]

GIORNATA 14 08/11/22 SSC Napoli-Empoli 2-0 [0 minuti giocati]

GIORNATA 15 12/11/22 SSC Napoli-Udinese Calcio 3-2 [0 minuti giocati]

GIORNATA 16 04/01/23 FC Inter-SSC Napoli 1-0 [76 minuti giocati]

GIORNATA 17 08/01/23 UC Sampdoria-SSC Napoli 0-2 [62 minuti giocati]

GIORNATA 18 13/01/23 SSC Napoli-Juventus 5-1 [88 minuti giocati/1 gol/2 assist]

GIORNATA 19 21/01/23 US Salernitana 1919-SSC Napoli 0-2 [0 minuti giocati]

GIORNATA 20 29/01/23 SSC Napoli-AS Roma 2-1 [69 minuti giocati/1 assist]

GIORNATA 21 05/02/23 Spezia Calcio-SSC Napoli 0-3 [74 minuti giocati/1 gol/1 assist]

GIORNATA 22 12/02/23 SSC Napoli-US Cremonese 3-0 [83 minuti giocati/1 gol]

GIORNATA 23 17/02/23 US Sassuolo-SSC Napoli 0-2 [78 minuti giocati/1 gol]

GIORNATA 24 25/02/23 Empoli FC-SSC Napoli 0-2 [71 minuti giocati]

GIORNATA 25 03/03/23 SSC Napoli-SS Lazio 0-1 [90 minuti giocati]

GIORNATA 26 11/03/23 SSC Napoli-Atalanta 2-0 [85 minuti giocati/1 gol]

GIORNATA 27 19/03/23 Torino FC-SSC Napoli 0-4 [90 minuti giocati/1 gol/1 assist]

GIORNATA 28 02/04/23 SSC Napoli-AC Milan 0-4 [90 minuti giocati]

GIORNATA 29 07/04/23 US Lecce-SSC Napoli 1-2 [90 minuti giocati]

GIORNATA 30 15/04/23 SSC Napoli-Hellas Verona 0-0 [26 minuti giocati/1 ammonizione]

GIORNATA 31 23/04/23 Juventus FC-SSC Napoli 0-1 [86 minuti giocati]

GIORNATA 32 30/04/23 SSC Napoli-Salernitana