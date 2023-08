Amichevole Napoli-Augsburg, dove vederla in TV e streaming, pay per view, Youtube, Sky, DAZN

Il Calcio Napoli scenderà in campo domenica 6 agosto 2023 per la quinta amichevole stagionale contro l’Augsburg. La squadra avversaria degli azzurri campioni d’Italia milita nella Bundesliga.

Per Rudi Garcia ci saranno un bel pò di problemi di formazione: hanno qualche problema fisico infatti Frank Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Stanislav Lobotka. Vedremo se qualcuno di loro riuscirà ad essere della partita Nella prima uscita a Castel di Sangro, gli azzurri hanno battuto agevolmente i turchi dell’Hatayspor con il punteggio di 4-0: sono arrivati i primi gol stagionali di Victor Osimhen e Giovanni Simeone, entrambi autori di una doppietta. Nel secondo match disputato in Abruzzo, invece, il Napoli non è andato oltre l’1-1 contro il Girona (in gol ancora il Cholito), ma ha trionfato ai calci di rigore grazie ad un super Alex Meret.

Società Sportiva Calcio Napoli-Augsburg, dove vederla in TV e streaming, Facebook, Youtube, Sky, pay per view

La partita si disputerà allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il calcio d’inizio tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l’Augsburg è previsto per le ore 18,30 di domenica 6 agosto 2023.

Dove vedere Società Sportiva Calcio Napoli-Augsburg: Sarà possibile assistere all’incontro sul canale 251 Sky Sport Calcio, per i possessori del pacchetto Sky Calcio, acquistandola tramite il servizio Sky Primafila al costo di 9,99 euro.

Amichevole Napoli-Augsburg, le probabili formazioni

Per il Napoli sarà l’occasione di vedere nuovamente in campo alcuni dei titolari. Questa la formazione che potrebbe schierare dall’inizio il nuovo allenatore Rudi Garcia, ma non sono escluse sorprese, soprattutto in questa fase di preparazione estiva. Non ci saranno alcuni infortunati (Victor Osimhen, Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka), mentre Khvicha Kvaratskhelia potrebbe recuperare. Il 19 agosto 2023 è prevista la prima partita di campionato, in trasferta a Frosinone allo Stadio Benito Stirpe. I canarini sono neopromossi in Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera, Diego Demme, Piotr Zielinski, Coli Saco, Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone, Matteo Politano. Allenatore Rudi Garcia