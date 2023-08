Casting per il Musical Mare Fuori, via alle selezioni a Napoli: quando e come partecipare

Partono i casting per il il Musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani: si terranno il 7 settembre a partire dalle ore 10 presso il Teatro Augusteo di Napoli (piazzetta Duca d’Aosta 262), di seguito la guida su chi può partecipare e come.

Musical Mare Fuori, via ai casting a Napoli: come partecipare

Si riaprono le porte per gli aspiranti protagonisti che sognano di partecipare allo spettacolo teatrale – tratto dall’amatissima fiction partenopea – che debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli per poi fare tappa in diverse località d’Italia.

Sono già stati confermati nel cast alcuni volti noti della serie: Maria Esposito (Rosa Ricci), Antonio Orefice (Totò), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio D’Aquino (Milos), Enrico Tijani (Dobermann). A vestire i panni dell’insegnante di musica sarà invece il noto cantante napoletano Andrea Sannino.

Il casting per selezionare nuovi attori si terrà il 7 settembre dalle 10 nelle sale del Teatro Augusteo. La partecipazione è totalmente gratuita ma i candidati dovranno saper sia cantare che ballare e recitare. Prima di presentarsi sul posto è necessario prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo castingmusicalmarefuori@gmail.com, indicando nell’oggetto CASTING SPETTACOLO MARE FUORI.

Alla mail vanno allegate anche due foto, una in primo piano e una a figura intera. Non sono ammessi i minori di 18 anni. I candidati selezionati saranno contattati direttamente dall’ufficio casting che provvederà a comunicare l’orario di convocazione. Chi, invece, non riceverà una mail di conferma dall’ufficio casting non potrà presentarsi in teatro.

Durante i casting di giugno, che si sono svolti al teatro Brancaccio di Roma, sono stati già selezionati tre nuovi talenti: Yuri Pascale Langer, Giulia Molino e Sveva Petruzzelli. Intanto, su TicketOne è già partita la vendita dei biglietti.

Di seguito l’elenco completo delle date:

Napoli Teatro Augusteo dal 14 dicembre 2023

Ragusa Teatro Duemila dal 20 gennaio 2024

Torino Teatro Alfieri dal 1° febbraio 2024

Milano Teatro Arcimboldi dal 14 febbraio 2024

Bari Teatro Team dal 23 febbraio 2024

Roma Teatro Brancaccio dal 1° marzo 2024

Bologna Teatro Europa dal 15 marzo 2024