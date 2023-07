Andrea Sannino tra i protagonisti di Mare Fuori: è l’insegnante dei detenuti nel musical

Debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli Mare Fuori – Il Musical ed oltre ad alcuni dei volti noti della serie tv è stata confermata anche la presenza di un noto cantautore napoletano: si tratta di Andrea Sannino che interpreterà il ruolo dell’insegnante di musica.

Musical Mare Fuori, c’è anche Andrea Sannino: farà l’insegnante

“L’onda forte di Mare Fuori ha colpito anche me, farò parte anche io del musical. Per me è davvero un grande onore intraprendere questo viaggio meraviglioso. Una canzone può raccontare una vita ma può anche cambiarla. Vi aspettiamo in tanti al Teatro Augusteo e in tantissimi teatri italiani. Sappiate che potete venire ad emozionarvi, a piangere, a ridere perché questo spettacolo è per tutti ma soprattutto per chi ha ‘o mare fore e l’ammore dentro” – è l’annuncio di Sannino nel video diffuso sui social ufficiali del musical.

Al suo fianco Antonio Orefice, che nella serie interpreta Totò, anche lui nel cast della trasposizione teatrale della fiction. E’ proprio lui a svelare il ruolo che il cantante andrà ad interpretare nel musical: “L’unica lingua universale per tutti è la musica e tu questo lo sai bene. Ed è per questo, Andrea Sannino, che tu sarai il nostro insegnante di musica in Mare Fuori“.

Tra gli altri attori che prenderanno parte allo spettacolo c’è Maria Esposito che torna nei panni di Rosa Ricci, Giuseppe Pirozzi che nella serie è Micciarella, Antonio D’Aquino meglio conosciuto come Milos e, infine, Enrico Tijani che interpreta Dobermann.

Dopo il grande successo delle ultime 3 stagioni, con una quarta in arrivo, Mare Fuori approda dunque a teatro con un grande show diretto da Alessandro Siani. Si parte il 14 dicembre con la prima tappa al Teatro Augusteo di Napoli. Si prosegue dal 20 gennaio 2024 con il teatro Duemila di Ragusa e dal 1° febbraio al teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano e a partire dal 23 febbraio al teatro Team di Bari. Infine Roma, teatro Brancaccio, dal 1° marzo e Bologna, teatro Europa, dal 15 marzo. E’ già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma TicketOne per tutte le date previste.