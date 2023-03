Mare Fuori 4, dal buco in casa di Silvia al funerale di Ciro mai visto: parla il regista

Cresce l’attesa per Mare Fuori 4 e il regista, Ivan Silvestrini, ha deciso di fornire alcune anticipazioni su quello che succederà nei nuovi episodi, fornendo piccoli indizi per placare la curiosità dei fan della serie soprattutto sul destino di Ciro Ricci.

Mare Fuori 4, le anticipazioni del regista: gli indizi su Ciro Ricci

La domanda ricorrente del pubblico subito dopo la fine della terza stagione è una sola: chi muore nel finale? Quesito che resta al momento senza risposta ma con una sola certezza: Rosa Ricci continuerà a vivere. E’ stato lo stesso regista a confermare il ritorno nella serie di Maria Esposito, tra le grandi protagoniste dei nuovi episodi.

L’alone di mistero circonda anche il personaggio di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Si vociferava sul web di un suo ritorno già nella scena finale, smentita dall’ideatrice Cristiana Farina, e si parla già di un suo possibile ritorno nella quarta serie.

Alla domanda “Ciro ritorna?” avanzata da un utente su Instagram, Silvestrini ha risposto: “Finora è tornato”. Poco prima, durante un’intervista rilasciata al programma Say Waad? su Radio Deejay, aveva rivelato: “Il suo ritorno nella quarta stagione è una tesi interessante. Io sono il primo che amerei lavorare con Giacomo ma questo è ancora presto per dirlo. Non so se potrà accadere realmente, in teoria è morto. Diciamo che nessuno ha mai visto il suo funerale“.

LEGGI ANCHE

Mare Fuori 4, la guida ai casting per attori e comparse

Mare Fuori 4, il regista mostra la bozza della sceneggiatura

E’ stata confermata anche l’uscita di scena di Carolina Crescentini, l’amata direttrice Paola Vinci che lascia il suo posto a Sofia ma a chi chiede di un suo eventuale e attesissimo ritorno, il regista risponde: “Beh, non è morta”.

Altro insolito elemento che hanno notato gli appassionati della serie è il buco che compare sul muro della nuova casa di Silvia, ricevuta in dono da Alfredo. Prima la ragazza apre una porta e ritrova un operaio al lavoro, poi un quadro che cade dalla parte fa emergere questa parte nascosta.

“E’ un altro piccolo mistero ma non così misterioso. Ci sono indizi seminati nella serie” – sottolinea Silvestrini a proposito di questo ulteriore nodo da sciogliere che si legherebbe alla relazione tra l’ex detenuta e l’avvocato sempre pronto ad aiutare i clan.

Quanto al destino di Carmine ‘ o piecuro, l’attore che lo interpreta, Massimiliano Caiazzo, avrebbe smentito un presunto addio attraverso un post diffuso sui social, condividendo alcuni scatti dal set subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata: “The last dance…per ora”. Quel “per ora” dunque fa sperare in un suo ritorno nel sequel della fiction partenopea.

Non andranno via nemmeno Pino ‘o pazzo (Artem Tkachuk) e Cardiotrap (Domenico Cuomo) mentre è ancora incerto il futuro di Filippo ‘o chiattillo e Naditza (Nicolas Maupas e Valentina Romani). Nell’ultimo post della “coppia” pare si nasconda un addio alla serie. Il comandante Massimo (Carmine Recano) dovrebbe, invece, tornare.