Si è appena conclusa la terza stagione di Mare Fuori con un finale che getta ombre sul destino di Rosa Ricci (Maria Esposito) ma in particolare di Carmine Di Salvo, soprannominato o’ piecuro, interpretato da Massimiliano Caiazzo che potrebbe ritornare in Mare Fuori 4 ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

Il Carmine di Massimiliano Caiazzo ci sarà in Mare Fuori 4?

Il gran finale di stagione ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, alle prese con un’enigma che potrà essere svelato soltanto con la messa in onda dei nuovi episodi. Ma, già da adesso, possiamo scartare alcune ipotesi, facendo leva sulle anticipazioni ufficiali fornite dal regista.

Carmine e Rosa si incontrano alla Piscina Mirabilis e mentre si scambiano baci e parole importanti arriva don Salvatore che, intuendo il legame tra i due, aveva seguito la figlia. Lì passa la pistola nelle mani di Rosa e la mette di fronte ad una scelta assurda: far fuori lui o Carmine.

Mentre la ragazza, combattuta tra famiglia e amore, gira la pistola verso sé stessa, don Salvatore e Carmine si precipitano a fermarla. La scena si conclude con un colpo, forse partito per sbaglio ma non si sa né chi ha premuto il grilletto né se qualcuno è rimasto ferito o è addirittura morto.

LEGGI ANCHE

Mare Fuori 4, Massimiliano Caiazzo: “Spero di esserci, tanti punti interrogativi”

Mare Fuori 4: i personaggi che lasceranno la serie

Il saluto di Filippo e Naditza a Mare Fuori

Mare Fuori 4, addi e nuove location: le anticipazioni

Mare Fuori 4, guida ai casting per attori e comparse

Su Rosa non dovrebbero esserci dubbi: il regista Ivan Silvestrini ha già annunciato che Maria Esposito sarà nuovamente tra le protagoniste della quarta stagione. Per chi spera di rivederla insieme a Carmine, invece, non ci sono ancora conferme assolute.

Massimiliano Caiazzo, qualche giorno fa, nel corso di un’intervista ha parlato dell’inizio delle riprese di Mare Fuori 4 dicendo: “Si vocifera che le nuove riprese inizino a maggio. Io spero di esserci. Ovviamente ci sono tanti punti interrogativi. Ancora non ho letto nulla”.

Dichiarazioni che alcuni fan avrebbero interpretato come un addio che sembrerebbe però smentito dall’ultimo post dell’attore. Condividendo alcune scene, subito dopo la puntata finale, Caiazzo ha scritto: “The last dance…per ora”. Quel “per ora” dunque fa sperare in un suo ritorno nel sequel della fiction partenopea.