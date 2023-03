Stasera il gran finale di Mare Fuori, chi muore e il mistero Ciro Ricci: cosa sappiamo

Andrà in onda questa sera, 22 marzo 2023, su Rai 2 l’ultima puntata di Mare Fuori 3 con un gran finale di stagione che, stando alle anticipazioni, non sarà privo di colpi di scena. Intanto, come già preannunciato, si sta già lavorando alla sceneggiatura di Mare Fuori 4 con l’inizio delle riprese previsto per il prossimo maggio.

Ultima puntata di Mare Fuori 3: le anticipazioni

Come sempre, saranno trasmessi due episodi intitolati rispettivamente Un’amicizia è per sempre e La scelta. Il primo inizia con la corsa in ospedale per Eduardo e l’arrivo inaspettato di Teresa. La sua presenza diventa fondamentale, data la sua amicizia con il capo reparto dell’ospedale e il suo gruppo sanguino compatibile con quello del ragazzo.

Carmela ottiene un incontro con Rosa in carcere e le rivela i suoi sospetti, confessandole di essere convinta che sia stato proprio don Salvatore a ordinare la morte di Edoardo. Carmine cerca di riavvicinarsi a Rosa che, colpevolizzando i Di Salvo per il ferimento di Edoardo, si è nuovamente allontanata da lui.

Mimmo si decide a presentarsi in casa dei suoi genitori ma riceve una brutta sorpresa mentre Silvia lascia l’IPM si trasferisce a casa di Alfredo. Ad accompagnarla è Lino che cerca di farla ragionare e prima di lasciarla la saluta con un bacio.

Nell’episodio finale prosegue l’indignazione di Gianni per l’appropriazione indebita del suo pezzo da parte di Giulia e Valentina. Beppe rivela a Kubra che Latifah è morta e che lui è il suo papà biologico. Filippo ‘o chiattillo saluta i suoi amici prima di lasciare l’istituto per scontare il resto della sua pena a Milano.

Carmine e Rosa ottengono un permesso d’uscita e lui invia alla ragazza un bigliettino con scritto un luogo e una data. I due si incontrano, così, alla Piscina Mirabilis e proprio mentre si stanno scambiando un bacio arriva don Salvatore che aveva seguito la figlia.

Don Salvatore mette una pistola in mano a Rosa mettendola davanti a una scelta: o uccide suo padre oppure Carmine. Rosa decide di puntarsi la pistola alla testa e di togliersi la vita, a quel punto Carmine e il padre della ragazza cercano di disarmarla ma parte un proiettile. L’episodio si conclude con Edoardo che, nel letto dell’ospedale, si risveglia ora che è fuori pericolo.

Rosa Ricci, tuttavia, non dovrebbe morire: il regista Ivan Silvestrini ha confermato la sua presenza da protagonista in Mare Fuori 4. Massimiliano Caiazzo, invece, che interpreta Carmine ha rivelato: “Spero di esserci nella nuova stagione, ovviamente ci sono tanti punti interrogativi”.

Quanto al personaggio di Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, l’ideatrice della serie smentisce del tutto la scena fake che sta girando sui social, sullo sfondo della Piscina Mirabilis, che fa pensare che possa essere vivo: “Non so proprio come si sia diffusa e da chi sia stata realizzata. Di certo nella sceneggiatura non c’è”.