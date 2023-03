E’ uno dei grandi protagonisti di Mare Fuori, nelle vesti di Carmine ‘o piecuro, ma non tutti sanno chi è nella vita reale Massimiliano Caiazzo, un giovane napoletano di 26 anni che continua ad affermarsi sempre di più sulla scena televisiva e cinematografica come attore di talento. Attualmente è sul set della nuova serie Disney ambientata a Napoli dal titolo Uonderbois.

Chi è Massimiliano Caiazzo: età, carriera da attore e vita privata

Massimiliano Caiazzo è nato il 28 agosto 1996 a Vico Equense ed è cresciuto a Castellammare di Stabia. All’età di 18 anni ha iniziato a studiare recitazione nel Napoletano, presso la scuola di cinema Méliès, per poi proseguire la sua formazione a Roma, dove attualmente risiede.

Il suo debutto televisivo risale al 2016 con la partecipazione alla seconda stagione di Furore ma è nel 2020, con il lancio di Mare Fuori, che inizia la sua scalata al successo. Durante le tre stagioni della serie napoletana di successo ha interpretato il giovane Carmine dando voce al suo dramma interiore, regalando grandi emozioni al pubblico.

Il suo personaggio si è distinto soprattutto in Mare Fuori 3, mostrando il suo cambiamento radicale e dando inizio alla sua bellissima ma difficile storia d’amore con Rosa Ricci (Maria Esposito), figlia del boss del clan rivale a quello dei Di Salvo.

Nel 2022 Caiazzo ha rivestito altri due importanti ruoli: lo abbiamo visto nel film Filumena Marturano, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, nei panni di Riccardo e nel film Piano Piano, sempre ambientato a Napoli, in cui interpreta Ciro.

Uonderbois, la serie Disney ambientata a Napoli con Massimiliano Caiazzo

L’attore napoletano adesso sta lavorando alla nuova serie Disney+ di Andrea De Sica e Giorgio Romano, intitolata Uonderbois, con protagonista Serena Rossi, pronta a proiettare il pubblico in un magico racconto fatto di miti, storie e leggende partenopee, dando inizio ad un sorprendente viaggio alla scoperta della Napoli segreta. Non è ancora noto la data di uscita ma con ogni probabilità andrà in onda entro il 2023

“Si tratta di un urban fantasy ambientato in una Napoli contemporanea, colorata da una sfumatura magica, leggendaria e misteriosa. E’ una Napoli narrata in maniera inedita, da un punto di vista diverso, quello dei bambini. Io interpreterò una sorta di odierno Robin Hood che intraprende il cosiddetto viaggio dell’eroe, all’interno del quale succederanno tante cose che lo porteranno a crescere” – ha anticipato Caiazzo in un’intervista rilasciata ad Icon Magazine.

Il prossimo maggio dovrebbe prendere parte anche alle riprese di Mare Fuori 4: il destino del suo personaggio non è chiaro e la sua presenza nel cast non è stata ancora confermata ma, attraverso un post diffuso attraverso i social, lo stesso attore ha fornito un piccolo indizio che fa sperare i fan sul suo ritorno.

In Mare Fuori il suo cuore è di Rosa Ricci ma nella vita reale nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Più volte sul web si è parlato di un presunto flirt con Elena D’Amario, ballerina professionista del talent Amici. Nessuno dei due, tuttavia, ha mai confermato la relazione.